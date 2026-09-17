נוסע שהודבק לכיסאו במטוס מגיב לראשונה: "אני לא זוכר כלום"

נוסע בן 67 שנקשר בסרט הדבקה ובאזיקונים למושב במטוס לאחר שעל פי החשד התפרע במהלך הטיסה, טוען כעת כי אינו זוכר דבר מהאירוע שהוביל למעצרו.

ליילן ארתור לונדין טס ב־3 בספטמבר בטיסת אמריקן איירליינס מדאלאס לניוארק, אלא שבמהלך הטיסה, לפי עדויות נוסעים, התנהגותו השתנתה בפתאומיות. הוא החל לצעוק, לקלל ולהשמיע אמירות גזעניות, ובהמשך, לפי החשד, הפך לאלים.

בעקבות ההתנהגות החריגה נאלצה הטיסה לסטות ממסלולה ולנחות בנמל התעופה הבינלאומי בולטימור וושינגטון. כאשר המטוס נחת, המשטרה מצאה את לונדין כשהוא קשור למושב באמצעות סרט הדבקה ואזיקונים. שני נוסעים סיפרו כי סייעו להשתלט עליו, וכי אנשי הצוות סיפקו את אמצעי הקשירה עד לנחיתה.

לונדין נעצר והואשם בתקיפה מדרגה שנייה ובהתנהגות פרועה. במהלך דיון בבית המשפט הוא סיפר כי שתה שתי כוסות אלכוהול, אך טען כי אינו זוכר מה התרחש לאחר מכן.

"אני לא זוכר שום דבר מזה", אמר כשנשאל על האירוע. לדבריו, הוא אף הופתע כשנאמר לו כי לפי החשד תקף שוטר.

אחד הנוסעים תיאר את השינוי בהתנהגותו ככזה שהתרחש "כמו במתג", לאחר שלדבריו לונדין היה רגוע בתחילת הטיסה. לונדין שוחרר מאז ממעצר וההליך המשפטי נגדו נמשך. הדיון הבא בעניינו צפוי להתקיים ב־19 באוקטובר.