 דלג לתוכן הראשי
הפך ויראלי

נוסע שהודבק לכיסאו במטוס מגיב לראשונה: "אני לא זוכר כלום"

נוסע בן 67 שנקשר למושב לאחר שעל פי החשד התפרע בטיסת אמריקן איירליינס, טען בבית המשפט כי אינו זוכר דבר מהאירוע (מעניין)

1תגובות
ליילן ארתור לונדין מימין, כשהוא קשור במהלך הטיסה משמאל (צילום: רשתות חברתיות)

נוסע בן 67 שנקשר בסרט הדבקה ובאזיקונים למושב במטוס לאחר שעל פי החשד התפרע במהלך הטיסה, טוען כעת כי אינו זוכר דבר מהאירוע שהוביל למעצרו.

ליילן ארתור לונדין טס ב־3 בספטמבר בטיסת אמריקן איירליינס מדאלאס לניוארק, אלא שבמהלך הטיסה, לפי עדויות נוסעים, התנהגותו השתנתה בפתאומיות. הוא החל לצעוק, לקלל ולהשמיע אמירות גזעניות, ובהמשך, לפי החשד, הפך לאלים.

בעקבות ההתנהגות החריגה נאלצה הטיסה לסטות ממסלולה ולנחות בנמל התעופה הבינלאומי בולטימור וושינגטון. כאשר המטוס נחת, המשטרה מצאה את לונדין כשהוא קשור למושב באמצעות סרט הדבקה ואזיקונים. שני נוסעים סיפרו כי סייעו להשתלט עליו, וכי אנשי הצוות סיפקו את אמצעי הקשירה עד לנחיתה.

לונדין נעצר והואשם בתקיפה מדרגה שנייה ובהתנהגות פרועה. במהלך דיון בבית המשפט הוא סיפר כי שתה שתי כוסות אלכוהול, אך טען כי אינו זוכר מה התרחש לאחר מכן.

"אני לא זוכר שום דבר מזה", אמר כשנשאל על האירוע. לדבריו, הוא אף הופתע כשנאמר לו כי לפי החשד תקף שוטר.

אחד הנוסעים תיאר את השינוי בהתנהגותו ככזה שהתרחש "כמו במתג", לאחר שלדבריו לונדין היה רגוע בתחילת הטיסה. לונדין שוחרר מאז מ וההליך המשפטי נגדו נמשך. הדיון הבא בעניינו צפוי להתקיים ב־19 באוקטובר.
ארה"במעצרמטוסתעופהדבק
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

1 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
בטח הוא נזכר שעכשיו אלול ואחזו פלצות
מוישי

תוכן שאסור לפספס:

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

אודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר