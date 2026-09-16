ילד בן 9 הוציא, לפי אביו, כ־118 אלף דולר על קמפיינים לפרסום סרטוני היוטיוב שלו, לאחר שהשתמש בכרטיס האשראי של החברה שבו אביו השתמש בחשבון גוגל. הילד, שמפעיל את הערוץ "Mighty Mike Plays", מעלה סרטוני משחק של מיינקראפט ורובלוקס.

לדברי האב, דייב, הכול התחיל בקמפיין קטן של 20 דולר. הוא סייע לבנו לפרסם אחד מסרטוניו לאחר שהילד התוסכל מכמות הצפיות הנמוכה. אלא שלאחר מכן הילד חזר בעצמו למערכת הפרסום ויצר קמפיינים נוספים, במשך כשלושה שבועות, מבלי להבין שהחיובים יורדים מכרטיס החברה של אביו.

ההוצאות התגלו רק לאחר שהאב זומן לפגישה במקום עבודתו, שם הציגו בפניו את חיובי הפרסום שהצטברו. לדבריו, שלושה מהסרטונים שקודמו באמצעות הפרסום הגיעו בסופו של דבר לכ־200 אלף צפיות כל אחד.

האב סיפר כי בנו חשב שהגדלת תקציב הפרסום תוביל באופן ישיר ליותר צפיות. "יותר כסף, יותר צפיות", תיאר את ההיגיון של הילד.

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לאחר חשיפת המקרה הודיע הילד לצופיו בלייב: "נראה שאני מבושל". המשפחה מצידה הבהירה כי היא מתכוונת להסיר את פרטי התשלום השמורים, להוסיף מגבלות על הוצאות ולהפעיל בקרת הורים. האב אף אמר כי ייתכן שערוץ היוטיוב יוקפא בזמן שהמשפחה בוחנת את המצב.