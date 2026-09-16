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לאחר מאבק ממושך

"ניצחתי את המחלה": בשורה משמחת בבית הלבן

ראש סגל הבית הלבן סוזי ווילס הודיעה הערב על ניצחון במאבק במחלה, אחרי חודשים של טיפולים והמשך עבודה כרגיל (בעולם)

מימין סוזי וילס, משמאל הנשיא טראמפ (צילום: Shutterstock, נחלת הכלל מתוך ויקיפדיה)

סוזי ווילס, ראש הסגל של הנשיא בבית הלבן, הודיעה הערב (רביעי) בפוסט שפרסמה ברשתות החברתיות כי היא נקייה מסרטן. ההודעה מגיעה כשישה חודשים לאחר שאובחנה עם סרטן נשים בשלב מוקדם.

ווילס, שנחשבת לאחת הדמויות המרכזיות והמשפיעות ביותר בצוות הנשיא, בחרה להתמודד עם המחלה תוך המשך עבודתה בבית הלבן. במהלך תקופת הטיפולים היא המשיכה למלא את תפקידה כראש הסגל, תוך שהיא מקבלת טיפול רפואי מקצועי.

בעת האבחון, הנשיא טראמפ פרסם הודעה פומבית שבה התייחס למצבה הרפואי של ווילס. "למרבה הצער היא אובחנה עם סרטן בשלב מוקדם והחליטה להתמודד עם האתגר הזה מיד, במקום להמתין", כתב טראמפ אז.

הנשיא הדגיש כי מצבה הרפואי מעודד וכי היא מקבלת טיפול מצוות רפואי מקצועי. "יש לה צוות רפואי מצוין והתחזית הרפואית שלה מצוינת", מסר. לדבריו, "במהלך תקופת הטיפול היא תבלה למעשה כמעט את כל זמנה בבית הלבן, דבר שמשמח אותי מאוד כנשיא".

ווילס זכתה להערכה רבה בקרב צוות הבית הלבן על כך שהמשיכה בתפקידה המאתגר תוך התמודדות עם הטיפולים הרפואיים. הנשיא תיאר אותה כ"אחת היועצות הקרובות והחשובות ביותר שלי" וכ"אדם חזק ומחויב מאוד לשרת את העם".
ארה"בדונלד טראמפהבית הלבןסרטןסוזי ווילס

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