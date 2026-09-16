"ניצחתי את המחלה": בשורה משמחת בבית הלבן

סוזי ווילס, ראש הסגל של הנשיא דונלד טראמפ בבית הלבן, הודיעה הערב (רביעי) בפוסט שפרסמה ברשתות החברתיות כי היא נקייה מסרטן. ההודעה מגיעה כשישה חודשים לאחר שאובחנה עם סרטן נשים בשלב מוקדם.

ווילס, שנחשבת לאחת הדמויות המרכזיות והמשפיעות ביותר בצוות הנשיא, בחרה להתמודד עם המחלה תוך המשך עבודתה בבית הלבן. במהלך תקופת הטיפולים היא המשיכה למלא את תפקידה כראש הסגל, תוך שהיא מקבלת טיפול רפואי מקצועי.

בעת האבחון, הנשיא טראמפ פרסם הודעה פומבית שבה התייחס למצבה הרפואי של ווילס. "למרבה הצער היא אובחנה עם סרטן בשלב מוקדם והחליטה להתמודד עם האתגר הזה מיד, במקום להמתין", כתב טראמפ אז.

הנשיא הדגיש כי מצבה הרפואי מעודד וכי היא מקבלת טיפול מצוות רפואי מקצועי. "יש לה צוות רפואי מצוין והתחזית הרפואית שלה מצוינת", מסר. לדבריו, "במהלך תקופת הטיפול היא תבלה למעשה כמעט את כל זמנה בבית הלבן, דבר שמשמח אותי מאוד כנשיא".

ווילס זכתה להערכה רבה בקרב צוות הבית הלבן על כך שהמשיכה בתפקידה המאתגר תוך התמודדות עם הטיפולים הרפואיים. הנשיא תיאר אותה כ"אחת היועצות הקרובות והחשובות ביותר שלי" וכ"אדם חזק ומחויב מאוד לשרת את העם".