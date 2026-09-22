מפרק עצורים ומקבל מדליות: יורש העצר התקשה לקרוא ועורר מבוכה

אדם קדירוב - מכה עצור- מתקשה לקורא מדף ( צילום: רשתות חברתיות )

רגע חריג בישיבה ביטחונית בצ'צ'ניה הפך בימים האחרונים לוויראלי ברשת: אדם קדירוב, בנו בן ה־18 של שליט צ'צ'ניה רמזן קדירוב, נראה כשהוא מתקשה להקריא טקסט מתוך דף שהונח לפניו. מולו ישב אביו, שהבעת פניו במהלך ההקראה לא נעלמה מעיני הצופים.

הסרטון, שהופץ ברשת ב־17 בספטמבר, צולם במהלך ישיבה שעסקה בהיערכות הביטחונית לקראת הבחירות ברוסיה. אדם קדירוב הקריא דיווח בפני בכירים במנגנוני הביטחון הצ'צ'ניים, כשהוא נעזר בטקסט מודפס. במהלך ההקראה הוא עצר מספר פעמים, דיבר באיטיות והתקשה לבטא חלקים מהטקסט באופן ברור.

יורש העצר התקשה לקרוא ועורר מבוכה - צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:38 יורש העצר התקשה לקרוא ועורר מבוכה ( צילום: רשתות חברתיות )

אלא שהסיפור רחב יותר מהסרטון עצמו. אדם קדירוב בן ה־18 מחזיק כבר בשורה של תפקידים משמעותיים במערכת השלטון והביטחון בצ'צ'ניה. באפריל 2025, כשהיה בן 17, הוא מונה למזכיר מועצת הביטחון של צ'צ'ניה, תפקיד שהפך אותו לאחד הצעירים ביותר שמחזיקים במשרה בכירה כל כך במערכת הביטחון המקומית. נלחמו על חייהם: ספינת ענק מחצה ספינת דייגים דני שפיץ | 09:49 אאדם קדירוב הפך בשנים האחרונות לדמות שנויה במחלוקת במיוחד. לאחר הסרטון שבו נראה מכה עציר שנחשד בשריפת ספר קוראן, הוא זכה לשורה של תפקידים, עיטורים ומדליות, בקצב חריג לגילו. בינואר 2026 נקשר שמו לתאונת דרכים קשה בגרוזני, שבה לפי דיווחים נפגעו הוא ואנשי פמלייתו, וככל הנראה נהרג אדם שהיה ברכב אחר; השלטונות הצ'צ'ניים לא אישרו רשמית את פרטי התאונה.

אדם קדירוב פרסם תמונה עם ארסנל מלא של נשק קל. ( צילום: רשתות חברתיות )

ואם לא די בכך, חודשים לאחר מכן הופץ סרטון שבו נראה קדירוב נוהג במכונית במהירות של 112 קמ"ש באזור שבו המהירות המותרת הייתה 50 קמ"ש, חוצה קו הפרדה כפול ומשתמש בטלפון בזמן הנהיגה. ימים ספורים לאחר פרסום הסרטון הוא אף קיבל מדליית הוקרה ממשטרת התנועה הרוסית.

עוד קודם לכן מונה אדם לעמוד בראש האבטחה האישית של אביו, ובהמשך קיבל תפקידים נוספים הקשורים למנגנוני הביטחון והכוחות המיוחדים. לפי דיווחים עדכניים, הוא גם קיבל פיקוד על יחידת דסטום ק־13, שבה מתאמנים לוחמים בין היתר בהפעלת רחפנים, ירי טקטי ופינוי פצועים.

גם תוכן הישיבה שבה צולם הסרטון היה משמעותי: אדם דיווח על היערכות מנגנוני הביטחון לקראת תקופת הבחירות, על שיתוף הפעולה בין גופי אכיפת החוק ועל מעקב אחר המתרחש במרחב המידע וברשתות החברתיות. לפי הדיווח שהקריא, לא נרשמו בצ'צ'ניה הפרות סדר או פרובוקציות משמעותיות במהלך ההצבעה.