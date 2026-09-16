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דיוק שמימי

40 שנה אחרי המשושה: האבל גילה תופעה מוזרה בשבתאי

אחרי עשרות שנים של תעלומה בקוטב אחד, שבתאי מציג עכשיו צורה חדשה ומוזרה במקום שאיש לא ציפה לה (חדשות בעולם)

המשושה בשבתאי (צילום: חומרי העיתונות של נאס"א.)

טלסקופ החלל האבל חשף תופעה חדשה ומסקרנת באטמוספרה של שבתאי: מבנה עצום בעל עשר צלעות, המקיף את הקוטב הדרומי של כוכב הלכת. המבנה, המכונה "דקגון", מזכיר במידה מסוימת את המשושה המפורסם בקוטב הצפוני של שבתאי, אך לדברי החוקרים מדובר בתופעה שונה – צעירה ודינמית הרבה יותר.

תיעוד של שבאי מכוכב ארץ
תיעוד של שבאי מכוכב ארץ (צילום: רשתות חברתיות)

הגילוי פורסם ב־2 בספטמבר 2026 בכתב העת Science Advances, בעקבות מחקר בהובלת האסטרונום אגוסטין סאנצ'ס־לאווה מאוניברסיטת חבל הבסקים. בתצפיות האבל נראית בבירור תבנית בעלת עשר צלעות, המשתרעת סביב הקוטב הדרומי וחודרת לכמה שכבות באטמוספרה של שבתאי.

המשושה בשבתאי (צילום: חומרי העיתונות של נאס"א.)

המשושה הצפוני של שבתאי מוכר למדענים כבר עשרות שנים. הוא זוהה לראשונה בתצפיות של חלליות "וויאג'ר" בתחילת שנות השמונים, ומאז נצפה שוב ושוב. מדובר בזרם אטמוספרי עצום, ולא במבנה מוצק, שהצורה המשושה שלו נותרה יציבה במשך עשרות שנים.

הפעם, לעומת זאת, מדובר בתופעה חדשה יחסית. סימנים ראשונים למבנה הדרומי זוהו בתצפיות משנת 2023, והוא נעשה ברור ומוגדר יותר בתצפיות מאוחרות יותר. החוקרים סבורים כי ייתכן שהמבנה נוצר בתקופה שבה הקוטב הדרומי של שבתאי היה קשה יותר לצפייה מכדור הארץ, ולכן ייתכן שהתהליך החל עוד קודם.

הממדים שלו עצומים. לפי הדיווחים המדעיים, קוטרו של המבנה מגיע לכ־168 אלף קילומטרים, כאשר כל אחת מצלעותיו משתרעת על יותר מ־16 אלף קילומטרים. לשם השוואה, קוטרו של כדור הארץ הוא כ־12,742 קילומטרים בלבד.

המשושה בשבתאי (צילום: חומרי העיתונות של נאס"א.)

גם אופן התנועה שלו שונה מזה של המשושה הצפוני. בעוד המשושה הצפוני נחשב יציב יחסית מבחינת מיקומו, המבנה הדרומי נע באטמוספרה של שבתאי, והחוקרים מתארים אותו כתופעה מתפתחת. לפי המחקר, הוא נע מזרחה במהירות של כ־10 קילומטרים בשעה, אף שהזרמים האטמוספריים בסביבתו מהירים בהרבה.

וזה אולי החלק המרתק ביותר בגילוי: בניגוד למשושה הצפוני, שאותו המדענים חוקרים לאחר עשרות שנים של יציבות, כאן הם מקבלים הזדמנות נדירה לצפות בתופעה אטמוספרית גדולה כשהיא מתפתחת ומשתנה. תצפיות נוספות של האבל ושל טלסקופים אחרים עשויות לסייע לפענח כיצד כוכבי הלכת ענקיים מייצרים תבניות גיאומטריות כה מדויקות בתוך האטמוספרה הסוערת שלהם.
שבתאיטלסקופ החלל האבלאגוסטין סאנצ'ס-לאווהוויאג'ר
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