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סיפור של תקווה 

לא מרים ידיים: 15 שנה אחרי הצונאמי הקטלני, הוא עדיין מחפש את אשתו

מאז שאשתו יוקו נעלמה בצונאמי של 2011, יאסו טאקאמטסו ממשיך לצלול מול חופי יפן בחיפוש אחר סימן שיוביל אליו - גם אחרי מאות צלילות ושנים של חיפושים (מעניין)

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יאסו טאקאמטסו בעת החיפושים מימין, אשתו האובדת יוקו משמאל (צילום: מתוך רשתות חברתיות)

כמעט 15 שנה אחרי הצונאמי הקטלני שפגע ביפן, יאסו טאקאמטסו עדיין מחפש את אשתו, יוקו. היא נעלמה ב־11 במרץ 2011, לאחר שרעידת האדמה והצונאמי החריבו את אזור טוהוקו בצפון־מזרח המדינה.

יוקו עבדה באותו יום בסניף בנק בעיר אונאגאווה. לאחר רעידת האדמה היא שלחה לבעלה הודעה וביקשה לדעת אם הוא בסדר. זו הייתה הפעם האחרונה שבה שמע ממנה. בהמשך נמצא הטלפון שלה באזור הבנק, אך היא עצמה לא אותרה.

במשך חודשים חיפש טאקאמטסו את אשתו ביבשה, במרכזי פינוי ובבתי חולים. כשלא מצא אותה, הוא החליט ללמוד צלילה כדי שיוכל לחפש גם מתחת למים. מאז הוא חוזר שוב ושוב לאזור שבו נעלמה.

מתוצאות רעידת האדמה ביפן (צילום: שאטרסטוק)

החיפוש הפך לחלק קבוע מחייו. לפי תיעוד של BBC World Service, הוא כבר ביצע מאות צלילות, ועדיין יורד אל המים בתקווה למצוא חפץ או סימן שיוביל אליו.

למרות השנים שעברו, טאקאמטסו אינו מוותר על האפשרות למצוא את יוקו. "אני רוצה להביא אותה הביתה", אמר בעבר על החיפוש שלו - משפט שממחיש את התקווה שממשיכה ללוות אותו.

סיפורה של משפחת טאקאמטסו משקף את גורלם של אלפי משפחות שנפגעו מהאסון ביפן. עבור חלקן, גם שנים רבות לאחר מכן, היעדר תשובה ברורה הותיר את האובדן פתוח.
חיפושיםרעידת אדמהיפןויראליצונאמי
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