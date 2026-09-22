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נגד כוח המשיכה

שעיר לעזאזל: האיש שמרחף במדרונות ההרים התלולים בעולם

במדרון כמעט אנכי, אבק שמתעופף לכל עבר וקפיצות שנראות בלתי אפשריות: גבר תועד כשהוא דוהר במהירות במורד הר חשוף עד הסיום המפתיע (חדשות בעולם)

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תיעוד חריג ממחוז גאנסו שבצפון מערב מציג גבר כשהוא מבצע ירידה קיצונית במדרון הררי תלול במיוחד, במה שנראה כמו מסלול מכשולים טבעי.

בסרטון נראה האיש מתחיל לרדת במורד המדרון החשוף, אך במקום להתקדם באיטיות הוא מגביר את המהירות ודוהר כלפי מטה.

במהלך הירידה הוא מבצע מספר קפיצות ותמרונים. הקרקע באזור נראית יבשה ולא אחידה, והזווית החדה של המדרון הופכת את הירידה למורכבת במיוחד.

שעיר לעזאזל: האיש שמרחף במדרונות ההרים התלולים בעולם
שעיר לעזאזל: האיש שמרחף במדרונות ההרים התלולים בעולם (צילום: רשתות חברתיות)

למרות המהירות והתנאים, האיש מצליח לשמור על שיווי המשקל ולהמשיך עד לתחתית. לקראת סיום הירידה הוא מבצע גלגול קדימה, נוחת ומצליח להתייצב על רגליו.

מחוז גאנסו נמצא בצפון מערב סין ומשתרע על אזורים הרריים וצחיחים, שבהם קיימים מדרונות ותצורות קרקע תלולות. עם זאת, לא נמסרו פרטים מאומתים על זהות האיש או על המיקום המדויק שבו צולם הסרטון.
סיןפארקורספורט אקסטריםגאנסו
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1 תגובות

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גוי משועמם .
המשקיף

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