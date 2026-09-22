חורך את הרשת: זה מה שעשה עובד הסנפלינג בגובה הקומה ה-14

עם ישראל מתעורר: בניין מגורים, רגיל לכאורה, בשכונת קריית הלאום בראשון לציון הפך בשעות האחרונות לויראלי במיוחד ברשת - בעקבות תיעוד יוצא דופן שצולם ממרפסת הקומה הארבע עשרה שלו.

האירוע התרחש בערב יום הכיפורים. עובד תחזוקה שעסק בעבודות סנפלינג לחידוש ותיקון הקירות החיצוניים של הבניין רב-קומות, הגיע במסגרת עבודתו אל הקומה ה-14. באותה עת הבחין בו שליח חב"ד בשכונה, הרב שניאור זלמן גלוכובסקי, שנכח במקום, יצא למרפסת ופנה אל העובד בהצעה להניח תפילין בטרם כניסת היום הקדוש.

העובד, שהופתע מעט מהפנייה בגובה רב, שקל בתחילה האם עליו להיכנס פנימה אל תוך הדירה. אולם, הרב גלוכובסקי עודד אותו להישאר בעמדתו על החבלים ואמר לו כי המראה הייחודי - שיצולם ויתועד - עשוי לחשוף את הנושא להמונים ולקרב אותם למצווה.

העובד נענה להצעה, וכשהוא תלוי ומאובטח במלואו בחבלי הסנפלינג מחוץ לחלון, ביצע את הנחת התפילין, אמר את הברכות וקרא קריאת שמע.

הסרטון הופץ ברשתות ועורר תגובות רבות. בעקבות ההד הציבורי והתגובות שקיבלו, יצר העובד קשר למחרת היום עם הרב גלוכובסקי וביקש לקיים מעמד נוסף משותף בסגנון דומה, הפעם אולי עם טוויסט נוסף בעלילה - כדי להעביר את המסר על חשיבות המצווה בכל מקום ותנאי.