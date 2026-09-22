אירוע חריג, פרובוקטיבי ומעורר שאט נפש התרחש בעיצומו של יום הכיפורים הקדוש, היום הקדוש והמורם מעם בשנה, בחזית מרכז חב"ד העולמי 770 שבשכונת קראון הייטס בברוקלין. האירוע הקשה הפיר את שלוות החג והותיר את הנוכחים בהלם מוחלט נוכח חומרת המעשה ובחירתו של המבצע לבצע אותו בפרהסיה ובזמן מקודש כל כך.

על פי עדויות מפורטות של עוברי אורח, מתפללים ואנשים ששהו במקום במהלך החג, אדם אלמוני הגיע במהלך יום הכיפורים אל רחבת הכניסה הראשית של הבניין המרכזי כשהוא נושא עמו ראש חזיר. בהמשך, החל האיש לאכול ממנו בפומבי ובאופן פרובוקטיבי לחלוטין, לעיני המוני המתפללים, האורחים והעוברים ושבים. כך דווח באתר חב"ד און ליין COL.

יצויין כי בימים אלה, בתקופת חגי תשרי, שוקקת שכונת קראון הייטס בהמוני אורחים המגיעים מכל קצוות תבל להתפלל ולשהות במרכז העולמי של החסידות. בין ההמונים המאכלסים את הרחובות בשבועות אלה נמנים רבים מאוד המגיעים במיוחד מישראל, ובהם בחורי ישיבות רבים, אברכים ואורחים המבקשים לטעום את אווירת החג המיוחדת במקום.

עקב ההתרחשות החמורה ביום כיפור, רגעים ספורים לאחר שהתבררו ממדי הפרובוקציה במקום, התאספו במהירות סקרנים רבים ונוצרה התקהלות סוערת וסביב האירוע נשמעו קולות מחאה חריפים.

כוחות אבטחה וגורמים שונים שהיו במקום התערבו במהירות על מנת להרגיע את הרוחות, למנוע הסלמה ולפזר את ההתקהלות שנוצרה בתוך זמן קצר יחסית.

האירוע החריג עורר גל עצום של תגובות קשות וזועמות במיוחד בקרב הציבור. בקרב הנוכחים והעדים לאירוע נשמעו טענות חוזרות ונשנות שלפיהן מדובר באדם יהודי. הפרט עדיין אינו התברר לחלוטין.