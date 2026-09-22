בשעת הנעילה תקיעת השופר של הרב יגאל כהן בצאת יום כיפור | צפו מאות מתפללים השתתפו בתפילות יום הכיפורים בבית המדרש 'יביע אומר' בבני ברק, שבראשות מזכה הרבים הגאון רבי יגאל כהן, חבר מועצת הרבנות הראשית | בצאת הצום, עם סיומה של תפילת נעילה, תקע הרב יגאל כהן בשופר תרועה גדולה | צפו (חרדים)

חש חזקי שטרן כיכר השבת | 10:34