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בשעת הנעילה

תקיעת השופר של הרב יגאל כהן בצאת יום כיפור | צפו

מאות מתפללים השתתפו בתפילות יום הכיפורים בבית המדרש 'יביע אומר' בבני ברק, שבראשות מזכה הרבים הגאון רבי יגאל כהן, חבר מועצת הרבנות הראשית | בצאת הצום, עם סיומה של תפילת נעילה, תקע הרב יגאל כהן בשופר תרועה גדולה | צפו (חרדים)

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הרב יגאל כהן תוקע בשופר במוצאי יום כיפור
הרב יגאל כהן תוקע בשופר במוצאי יום כיפור (צילום: נועם אליהו)
מוצאי יום כיפור עם הרב יגאל כהן (צילום: נועם אליהו)
מוצאי יום כיפור עם הרב יגאל כהן (צילום: נועם אליהו)
מוצאי יום כיפור עם הרב יגאל כהן (צילום: נועם אליהו)
מוצאי יום כיפור עם הרב יגאל כהן (צילום: נועם אליהו)
מוצאי יום כיפור עם הרב יגאל כהן (צילום: נועם אליהו)
יום כיפורהרב יגאל כהןתקיעת שופרנעילה

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