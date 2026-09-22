בשעת הנעילה תקיעת השופר של הרב יגאל כהן בצאת יום כיפור | צפו מאות מתפללים השתתפו בתפילות יום הכיפורים בבית המדרש 'יביע אומר' בבני ברק, שבראשות מזכה הרבים הגאון רבי יגאל כהן, חבר מועצת הרבנות הראשית | בצאת הצום, עם סיומה של תפילת נעילה, תקע הרב יגאל כהן בשופר תרועה גדולה | צפו (חרדים) חשחזקי שטרןכיכר השבת | 10:34 מקור מועדף בגוגלסמנו אותנו כמקור מועדף בגוגלעקבו ב-עקבו אחרינו ב -Google News הרב יגאל כהן תוקע בשופר במוצאי יום כיפור - צילום: נועם אליהו10100:00/0:08הרב יגאל כהן תוקע בשופר במוצאי יום כיפור (צילום: נועם אליהו)מוצאי יום כיפור עם הרב יגאל כהן (צילום: נועם אליהו)מוצאי יום כיפור עם הרב יגאל כהן (צילום: נועם אליהו)מוצאי יום כיפור עם הרב יגאל כהן (צילום: נועם אליהו)מוצאי יום כיפור עם הרב יגאל כהן (צילום: נועם אליהו)מוצאי יום כיפור עם הרב יגאל כהן (צילום: נועם אליהו) יום כיפורהרב יגאל כהןתקיעת שופרנעילה 0 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובה תוכן שאסור לפספס:נתניהו התפלל ביום כיפור בבית הכנסת של המיליארדר החרדיאיציק אוחנה|10:39טרגדיה בנעילת יום הקדוש; החזן הוותיק נפטר בעיצומה של תפילת נעילהחיים רוזנבוים|08:34ניסיון חטיפה בקצה השכונה החרדית: זה מה שראתה האם כשהגיעה לזירהדניאל הרץ|08:31אולי גם יעניין אותך:מחבל ירה מתוך רכב על טובלים במעיין בערב יום כיפור; יהודי נפצע קשהב. ניסני|20.09.26בלב טהרן: המעמד המרגש של הסליחות האחרונות בערב הצוםאיציק אוחנה|20.09.26הזמר שסירב להופיע באירוויזיון בגלל יום כיפור - הסיפור המרגשאיציק אוחנה|20.09.26
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