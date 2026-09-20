הזמר שסירב להופיע באירוויזיון בגלל יום כיפור - הסיפור המרגש

הזמר מיכאל בן דוד, שייצג את מדינת ישראל בתחרות האירוויזיון בשנת 2022, קיבל הצעה מפתה להופיע עם להקה אמריקאית בציריך שבשווייץ - אך החליט לסרב לה בגלל יום הכיפורים.

על פי הפרסום בערוץ 'ערב טוב עם גיא פינס', המופע המדובר היה אמור להתקיים ביום שני בערב, אולם מאחר שהמופע תוכנן להתחיל בסמוך לצאת יום הכיפורים, ההשתתפות דרשה מבן דוד לטוס ולערוך חזרות במהלך יום הכיפורים עצמו.

עקב קדושת היום, בן דוד החליט לדחות את ההצעה ולוותר על הטיסה ועל ההשתתפות במופע. ההחלטה מצטרפת לשורה של מקרים בהם אמנים ישראלים בוחרים לשמור על ערכי היהדות גם במחיר של ויתור על הזדמנויות מקצועיות.

בן דוד, שזכה לתשומת לב רבה בעקבות ייצוגו את ישראל באירוויזיון, ידוע כזמר בעל קול ייחודי ומופעים מרשימים. ההצעה להופיע עם להקה אמריקאית בציריך נחשבה להזדמנות מקצועית משמעותית, אך הזמר העדיף את שמירת יום הכיפורים על פני השתתפות במופע.