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קדושת היום

הזמר שסירב להופיע באירוויזיון בגלל יום כיפור - הסיפור המרגש

הזמר שייצג את ישראל באירוויזיון קיבל הצעה להופיע עם להקה אמריקאית בציריך • המופע היה מתחיל סמוך לצאת יום הכיפורים ודרש חזרות ביום הקדוש | החליט לוותר על ההזדמנות (ציצית)

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(צילום: אור גפן)

הזמר מיכאל בן דוד, שייצג את מדינת ישראל בתחרות האירוויזיון בשנת 2022, קיבל הצעה מפתה להופיע עם להקה אמריקאית בציריך שבשווייץ - אך החליט לסרב לה בגלל יום הכיפורים.

על פי הפרסום בערוץ 'ערב טוב עם גיא פינס', המופע המדובר היה אמור להתקיים ביום שני בערב, אולם מאחר שהמופע תוכנן להתחיל בסמוך לצאת יום הכיפורים, ההשתתפות דרשה מבן דוד לטוס ולערוך חזרות במהלך יום הכיפורים עצמו.

עקב קדושת היום, בן דוד החליט לדחות את ההצעה ולוותר על הטיסה ועל ההשתתפות במופע. ההחלטה מצטרפת לשורה של מקרים בהם אמנים ישראלים בוחרים לשמור על ערכי היהדות גם במחיר של ויתור על הזדמנויות מקצועיות.

בן דוד, שזכה לתשומת לב רבה בעקבות ייצוגו את ישראל באירוויזיון, ידוע כזמר בעל קול ייחודי ומופעים מרשימים. ההצעה להופיע עם להקה אמריקאית בציריך נחשבה להזדמנות מקצועית משמעותית, אך הזמר העדיף את שמירת יום הכיפורים על פני השתתפות במופע.
יום כיפוראירוויזיוןמיכאל בן דוד

2 תגובות

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2
הדיווח יפה אבל התמונה והיחצנות על איכות הזמר קצת מוגזמת ויוצא שכרו בהפסדו חבל שאין רבנים שעוברים על התוכן
יוחאי
1
מי כעמך ישראל!!! בשום עם לא תמצאו מישהו שיהיה מוכן לוותר על כסף וקידום רק כדי לא לפגוע בערכים היהודיים שלו! נקודת זכות לסנגוריא על העם הנפלא שלנו!!! ועוד נקודת זכות זה כמויות האנשים שבאו לכותל ב 40 יום האחרונים, מראש חודש אלול ועד היום בבקר בנץ. 2 מליון יהודים!!! הם לא באו לבילוי!!! לא היתה להם שון
גיא

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