כפי הנהוג בעיה"ק ירושלים, בפרוס ימי הרחמים והסליחות, עלו ובאו השוחטים מבד"ץ העדה החרדית, אל מעונו של המרא דאתרא, הפוסק הגאון רבי משה שטרנבוך, כדי להציג את סכיני השחיטה ולזכות באישורו הרם לעבודתם בשחיטה | צפו בתיעוד מהמעמד (חרדים)
טרגדיה כפולה בבני ברק ובקרית ים • איומי נתניהו וראש השב"כ על מחבלי השבעה באוקטובר • מסתערבי הגדעונים נטרלו מבוקש בלב בלאטה • התיעוד מהכלא שמסעיר את משפט רצח בניהו רזי • המפגע הבלתי נסבל: עשרות קילומטרים של ביוב מרמאללה • דיווח בארה"ב: חשש מריגול סיני סביב עסקת מטוסי החמקן לסעודיה • והתיעוד הקיצוני מאשדוד - אחרי התחזית | צפו (היום בכיכר)
לקראת חג הסוכות, הרשות לאכיפה במקרקעין יוצאת במבצע ממוקד נגד תוספות בנייה ומרפסות פיראטיות | מכתבי אזהרה נשלחו לקבלנים, וברחבי הארץ ייערכו סיורים יזומים | עיריית בני ברק והרבנים בקריאה מיוחדת: "חמירא סכנתא מאיסורא" (חדשות)
המוני תושבי בני ברק יוצאים בימים אלו לקיים מנהג כפרות למהדרין ברחובה של עיר | עם סיום המנהג, נעמדים התושבים בתור לשוחטים יראי שמים העומדים על משמרתם ושוחטים את העוף בהידור, ואת הבשר יחלקו לעניים | שוקי לרר עם תיעוד שמכניס אתכם לאווירת יום הכיפורים (חרדים)
קול סיני – סדר הלכה • מדי יום הרב יעקב סיני מזמין אתכם ללימוד הלכתי מעמיק בסוגיות העומדות על הפרק | והיום, אכילה בערב יום הכיפורים: האם גם נשים וילדים חייבים, והאם מותר לקחת כדורים להקלת הצום? • צפו בפינת ההלכה (יהדות)
מנכ"ל יד שרה, משה כהן, הגיע לאולפן 'כיכר השבת' וסיפר ליוסי סרגובסקי על המרוץ שמתרחש בימים אלה מאחורי הקלעים: חולים ומבוגרים שרוצים לצאת מבית החולים ולחגוג בבית, משפחות שזקוקות בדחיפות לחמצן, מיטה או כיסא גלגלים - וארגון אחד שמנסה להגיד "כן" לכל מי שפונה. במקביל, מכתב מיוחד של בית הדין מציע פתרון הלכתי למי שברשותו ממון שאינו שלו ואין באפשרותו להשיבו לבעליו (חרדים)
הגאון רבי נחום נוסבכר, מראשי ישיבת "שער התלמוד", בפינת הלכה חדשה ב'כיכר השבת' - "דקה מבית ההוראה", על-פי פסקיו של הגאון רבי עמרם פריד | ובפינה היומית: הלכה חשובה לסוכות: כיצד מחשבים את שיעורי הסוכה? • צפו (יהדות)
לאחר בירורים מורכבים לגבי מקום מגוריה החדש,
החליט האב, לאחר התייעצות עם גורמים מקצועיים, לקחת את יחיאל לביתה. הכאב הגדול לא
איחר לבוא. הם עמדו מחוץ לבית, יחיאל ניגש בלב דופק ודפק בדלת. אמו שאלה מעבר לדלת
הסגורה "מי זה?", ויחיאל ענה בקול רועד את שמו. הדלת לא נפתחה. היא סירבה
לפתוח לו את הדלת (מגזין כיכר)
כלפי חוץ, ביום הכיפורים, אותו יהודי עומד בבית הכנסת לבוש בקיטל לבן וצחור, נראה כלפי חוץ כמו מלאך טהור שעומד לפני המלך. אבל מתחת לקיטל הלבן, בתוך תוכי הלב, הוא מרגיש כמו אסיר בצינוק מוכה שסופגת אשמה בלי סוף | מרדכי רוט במסר מצמרר ליום כיפור (מגזין כיכר)
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