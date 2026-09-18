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ערב יום הקדוש

זה חליפתי: ברחובות מאה שערים, גם הילדים הקטנים עושים כפרות על תרנגול

צלמי פלאש 90 תיעדו ברחובות השכונה הירושלמית את ילדי החמד מקיימים את מנהג הכפרות בעשרת ימי תשובה, על תרנגולים לבנים (חרדים)

(צילום: יונתן סינדל וחיים גולדברג, פלאש 90)
(צילום: יונתן סינדל וחיים גולדברג, פלאש 90)
(צילום: יונתן סינדל וחיים גולדברג, פלאש 90)
(צילום: יונתן סינדל וחיים גולדברג, פלאש 90)
(צילום: יונתן סינדל וחיים גולדברג, פלאש 90)
(צילום: יונתן סינדל וחיים גולדברג, פלאש 90)
(צילום: יונתן סינדל וחיים גולדברג, פלאש 90)
(צילום: יונתן סינדל וחיים גולדברג, פלאש 90)
(צילום: יונתן סינדל וחיים גולדברג, פלאש 90)
(צילום: יונתן סינדל וחיים גולדברג, פלאש 90)
(צילום: יונתן סינדל וחיים גולדברג, פלאש 90)
(צילום: יונתן סינדל וחיים גולדברג, פלאש 90)
(צילום: יונתן סינדל וחיים גולדברג, פלאש 90)
(צילום: יונתן סינדל וחיים גולדברג, פלאש 90)
(צילום: יונתן סינדל וחיים גולדברג, פלאש 90)
(צילום: יונתן סינדל וחיים גולדברג, פלאש 90)
(צילום: יונתן סינדל וחיים גולדברג, פלאש 90)
(צילום: יונתן סינדל וחיים גולדברג, פלאש 90)
(צילום: יונתן סינדל וחיים גולדברג, פלאש 90)
(צילום: יונתן סינדל וחיים גולדברג, פלאש 90)
(צילום: יונתן סינדל וחיים גולדברג, פלאש 90)
(צילום: יונתן סינדל וחיים גולדברג, פלאש 90)
(צילום: יונתן סינדל וחיים גולדברג, פלאש 90)
(צילום: יונתן סינדל וחיים גולדברג, פלאש 90)
(צילום: יונתן סינדל וחיים גולדברג, פלאש 90)
(צילום: יונתן סינדל וחיים גולדברג, פלאש 90)
(צילום: יונתן סינדל וחיים גולדברג, פלאש 90)
(צילום: יונתן סינדל וחיים גולדברג, פלאש 90)
(צילום: יונתן סינדל וחיים גולדברג, פלאש 90)
(צילום: יונתן סינדל וחיים גולדברג, פלאש 90)
(צילום: יונתן סינדל וחיים גולדברג, פלאש 90)
(צילום: יונתן סינדל וחיים גולדברג, פלאש 90)
(צילום: יונתן סינדל וחיים גולדברג, פלאש 90)
(צילום: יונתן סינדל וחיים גולדברג, פלאש 90)
(צילום: יונתן סינדל וחיים גולדברג, פלאש 90)
(צילום: יונתן סינדל וחיים גולדברג, פלאש 90)
(צילום: יונתן סינדל וחיים גולדברג, פלאש 90)
(צילום: יונתן סינדל וחיים גולדברג, פלאש 90)
(צילום: יונתן סינדל וחיים גולדברג, פלאש 90)
(צילום: יונתן סינדל וחיים גולדברג, פלאש 90)
(צילום: יונתן סינדל וחיים גולדברג, פלאש 90)
(צילום: יונתן סינדל וחיים גולדברג, פלאש 90)
(צילום: יונתן סינדל וחיים גולדברג, פלאש 90)
(צילום: יונתן סינדל וחיים גולדברג, פלאש 90)
(צילום: יונתן סינדל וחיים גולדברג, פלאש 90)
(צילום: יונתן סינדל וחיים גולדברג, פלאש 90)
(צילום: יונתן סינדל וחיים גולדברג, פלאש 90)
(צילום: יונתן סינדל וחיים גולדברג, פלאש 90)
(צילום: יונתן סינדל וחיים גולדברג, פלאש 90)
(צילום: יונתן סינדל וחיים גולדברג, פלאש 90)

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מאה שעריםיום כיפורכפרות

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