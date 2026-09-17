"מקווה זה פריה ורביה" - הגר"ח קנייבסקי ( צילום: באדיבות המצלם )

יום חיתום הדין המשמש ובא, ידוע כיום החורץ גורלות ומשנה גזרות שמיים. עבור אלפי משפחות המצפות בכיליון לזרע של קיימא אלו ימים חשובים וגורליים במיוחד, בהם הם שואלים את עצמם: האם השנה יזכו סוף סוף לחבוק ילד?

לחצו כאן ותזכו בסגולה המיוחדת לפריון>> תיעוד מדהים של הגר"ח קנייבסקי זצוק"ל, לא מותיר מקום לספקות: זהו הפתח לישועה. בסרטון המצורף נראה הגר"ח קנייבסקי זצוק"ל נשאל על הזכות לסייע למי שטרם זכה להיפקד בזרע של קיימא. תשובתו של מרן קצרה, ברורה ומטלטלת: הצצה מרתקת: ספינת דייג של דגי טונה חזרה מהים - זה מה שהתגלה בה • צפו חזקי שטרן | 12:28

זה הפתח לישועה למצפים לילדים - צפו בתשובתו של הגר"ח קנייבסקי זצ"ל - צילום: באדיבות המצלם 10 10 0:00 / 0:34 זה הפתח לישועה למצפים לילדים - צפו בתשובתו של הגר"ח קנייבסקי זצ"ל ( צילום: באדיבות המצלם )

"מקווה זה פריה ורביה"

ארבע מילים בלבד, שמאחוריהן עומדת סגולה שעליה דיברו גדולי ישראל לאורך השנים - הזכות הגדולה להיות שותפים בהקמת מקווה טהרה.

המקום החשוב ביותר בארץ

בבואנו לבחון באיזה אזור בארץ אתגר הטהרה הוא הגדול והקשה בכולם, אין ספק כי המצוקה בקריית גת הינה אקוטית ונחוצה ביותר ואין להמתין רגע אחד עם המצב השורר בה. לא רבים מאמינים, אולם בעיר המתפתחת שחווה הגירה חיובית של מאות משפחות שומרי מצוות, ישנו מקווה ותיק אחד, בן יותר מחמישים שנה! המשמש מאות משפחות בעיר. אלא שהתנאים בו כבר אינם מתאימים לצרכים הבסיסיים: צפיפות, תורים ארוכים ותנאים המקשים לשמור על טהרת הבית, מה שגורם למשפחות רבות לוותר בשל כך על קיום המצווה ל"ע.

בימים אלו יצא לדרך מבצע לשיקום המקווה, כדי להפוך אותו למקום מכובד, נעים וראוי למשפחות העיר.

זו הדרך הטובה ביותר לזכות בסגולה שעליה אמר מרן: להיות שותפים בבניית מקווה טהרה, להוסיף טהרה בישראל ולזכות בברכתו לפריה ורביה.

רגע לפני יום כיפור, זו הזדמנות לקחת חלק בזכות הגדולה ולבקש שהזכות הזו תעמוד לכם ולמשפחתכם לישועה ברגעים הקדושים של השנה.

לחצו כאן, סייעו בשיקום המקווה בקריית גת ותזכו בסגולה המיוחדת לפריון>>