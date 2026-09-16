בעקבות החלטת שופטי בג"צ לדחות את עתירת תנועת ש"ס ולאשר את עמדת היועצת המשפטית לממשלה שפסלה את קיום אירועיימין העיון למרן פוסק הדור רבינו עובדיה יוסף זצ"ל ערב הבחירות, מפרסם היום בנו, הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף, מכתב-קריאה חסר תקדים לציבור הרחב.

בראשית דבריו מתייחס הראש"ל בכאב לסמיכות הזמנים ליום הפטירה: "אנחנו מתקרבים ליום ההילולה של מרן האבא, זכר צדיק וקדוש לברכה, עוד פחות מחודש. לצערנו הרב, כוחו של השמאל התגבר. היועצת המשפטית לממשלה החליטה סופית שלא לעשות הילולה למרן".

בתגובה לביטול האירוע המרכזי בבנייני האומה, קורא הגר"י יוסף לציבור לעקוף את החלטת הרשויות ולהציף את הארץ באירועים מקומיים: "אני קורא מכאן לעשות הילולות - אלף הילולות לכל הפחות! בכל פינה בארץ, בכל בית כנסת, בכל מקום. הרב לא צריך את זה, מרן זצ"ל נמצא בשמיים ונהנה מזיו השכינה. אנחנו צריכים את זה כדי לחזק את מורשתו. לכן לא צריך להתחשב בהם, נעשה הילולות בבתי הכנסיות, באולמות, בכל עיר ובכל מושב".

הראשון לציון הוסיף הבטחה נדירה לכל מי שיארגן וישתתף באירועי הזיכרון: "אני מוכן בעזרת השם יתברך: כל אחד ישלח את השם שלו עם שם אמו אלינו, ואני אברך אותם. אשים את כל השמות על הציון של מרן. כוחו בשמיים גדול לרפואה שלמה, לבריאות ולנחת מהילדים. בזכות להאדיר את מורשתו יתקיים בנו 'כל כלי יוצר עליך לא יוצלח'".

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בהמשך דבריו תוקף הראש"ל בחריפות: "כמה הם שמה חושבים שאסרו עלינו לעשות אזכרה? למה, על רבין הם לא אוסרים? הוא היה איש פוליטי, הרב היה איש תורני! על רבין הם לא אוסרים כי הוא שמאל, על הרב כן הם אוסרים! מה לעשות, אנחנו נתונים בידיים שלהם".

את פנייתו סיים הראש"ל בקריאה לאחדות שורות של כלל המגזרים בחברה הישראלית: "אני קורא לכל התושבים, גם האשכנזים וגם הספרדים. כולם אהבו את מרן. מי היה בלב שלו? כיפות סרוגות, כיפות שחורות, חסידים, ליטאים, אשכנזים וספרדים. מיליון איש היו בהלוויה שלו! כולם צריכים להמשיך את מורשתו".