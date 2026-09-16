חיסולו של מפקד חטיבת רפיח בחמאס מעורר הבוקר (רביעי) עימות חריף בין שר הביטחון ישראל כ"ץ לעופר וינטר, יו"ר מפלגת 'עמך ישראל'.

אחרי החיסול, וינטר תהה כיצד לאחר 3 שנות מלחמה חמאס עדיין מחזיק בחטיבת רפיח וממשיך להתקיים ברצועה.

הבוקר, שר הביטחון מגיב לו בחריפות. "וינטר אתה לא מעודכן", כתב כ"ץ, "רפיח ו-70% מעזה ריקים מתושבים, המנהרות מושמדות והבתים הרוסים, וצה"ל יושב בקו הצהוב בעשרות מוצבים, מקיף את ה-30% הנותרים מכל הכיוונים באזור ביטחון חסר תקדים שמגן על תושבי היישובים הישראלים ומחסל מידי שבוע מחבלים רבים ומסיר איומים.

"וכל זה במסגרת "הפסקת אש" שנקבעה והובילה לשחרור כל החטופים, ערך נעלה לכל הישראלים, תוך התחייבות ארה"ב והמדינות המלוות לפרק את החמאס מנשקו ולהשמיד את כל המנהרות".

כ"ץ הוסיף וכתב: "כולנו מבינים שזה לא יקרה - וצה"ל ערוך בהינתן ההנחייה לחסל את החמאס להשלים את העבודה כדי שנוכל לממש גם את תוכנית ההגירה".

שר הביטחון תקף את וינטר: "הביקורת המסולפת שלך נגד הממשלה וצה"ל דומה מאוד לזו של כל הלשעברים יושבי האולפנים, בעלי התפיסה הביטחונית המיושנת, שמתעלמים מהעובדות ומההישגים הגדולים באיראן, בעזה, בלבנון ובסוריה - כדי לתקוף את הממשלה. עם ישראל לא זקוק לעוד מהמוצר הזה - וזה מדאיג מאוד ביחס לתרחישים עתידיים".

עופר וינטר מיהר להשיב לשר ישראל כ"ץ וכתב: "בוקר טוב השר כ"ץ. הרבה מאוד הישגים היו ויש במלחמה הזו. הכרעה אין. הגירה מרצון אין".

וינטר חשף את התפקיד שהוצע לו: "קראת לי להקים את מנהלת ההגירה. זה התפקיד היחיד שהוצע לי והסכמתי לו ישר, כי באמת האמנתי ואני מאמין שאין הכרעה בלי הגירה מרצון. אבל, דרשתי סמכויות, אמיתיות".

וינטר האשים את כ"ץ: "הגשתי לך תוכנית מפורטת כיצד יש לבצע. ברחת. מנהלת הקמת, הגירה לא עשית ואפילו לא התחלת. היה לך צ'ק פתוח מהממשל האמריקאי וזרקת אותו לפח.

"בינתיים, לצד ההישגים, אתה בונה מגנומטרים כדי לתספק את חמאס. אתה מעביר מאות רבות של משאיות אספקה לחמאס כל יום. אותו חמאס שרצח וטבח ואנס אותנו בשבעה באוקטובר".

וינטר הוסיף וכתב: "אדוני שר הביטחון, שלוש שנים אחרי ה 7.10 ועדיין לא נתת את ההנחייה לחסל את חמאס? יש מחבלים חיים בעזה שרצחו בתוך מדינת ישראל ואתה מתגאה שצה"ל ערוך? הגיע הזמן לצאת מהקונספציה ולהכריע".