מערכת הביטחון ערה? כמעט שלוש שנים אחרי טבח שבעה באוקטובר בעזה כבר יש מי שמדבר על הטבח הבא.

בשידור חי שקיימתי הערב (שלישי) בטיקטוק עם צעיר מעזה הוא איים כי הפלסטינים יבצעו מתקפה נוספת נגד ישראל. ״נעשה לכם 7 באוקטובר חדש״ אמר. לדבריו הפעם המתקפה תגיע דווקא מיהודה ושומרון.

בהמשך השיחה הוא החריף את האיומים ודיבר על חטיפת ראש הממשלה בנימין נתניהו. הוא אף אמר לי שהחלום שלו הוא להגיע לישראל ולחטוף גם אותי.

הצעיר המשיך וטען כי הוא עצמו השתתף בחטיפתה של ישראלית לעזה במהלך טבח שבעה באוקטובר. במהלך השיחה הוא גם הציג סרטון של מחבלי חמאס חודרים לשטח ישראל.

שאלתי אותו גם על חמאס ועל התמיכה בארגון הטרור ברצועה. הוא לא היסס והשיב: ״כל החבר'ה בעזה כולנו חמאסניקים״.

הדברים הקשים נאמרו בגלוי בשידור חי. כמעט שלוש שנים אחרי שבעה באוקטובר הצעיר העזתי לא דיבר על שלום או על חיים משותפים. הוא דיבר על טבח נוסף בחטיפת ישראלים ובפגיעה בראש ממשלת ישראל.

ובעוד מערכת הביטחון מתמודדת עם האיום מרצועת עזה הוא סימן בדבריו גם זירה נוספת שצריכה להטריד את ישראל: יהודה ושומרון.

צפו בשיחה המלאה בראשית הכתבה.