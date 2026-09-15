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מערכת הביטחון - ערה?

העזתי מבטיח: נחטוף את נתניהו ונעשה לכם שבעה באוקטובר חדש | צפו

בשידור חי בטיקטוק שוחח כתב ׳כיכר השבת׳ משה אריה עם צעיר מעזה שאיים בטבח נוסף בישראל | לדבריו הפעם המתקפה תגיע מיהודה ושומרון | בהמשך איים לחטוף את ראש הממשלה נתניהו וטען כי השתתף בחטיפת ישראלית בשבעה באוקטובר | כשנשאל על חמאס ברצועה הצהיר: ״כל החבר'ה בעזה כולנו חמאסניקים״ | צפו (כיכר השבת)

7תגובות
העזתי מאיים
העזתי מאיים (צילום: משה אריה, כיכר השבת)

מערכת הביטחון ערה? כמעט שלוש שנים אחרי טבח שבעה באוקטובר ב כבר יש מי שמדבר על הטבח הבא.

בשידור חי שקיימתי הערב (שלישי) בטיקטוק עם צעיר מעזה הוא איים כי הפלסטינים יבצעו מתקפה נוספת נגד ישראל. ״נעשה לכם 7 באוקטובר חדש״ אמר. לדבריו הפעם המתקפה תגיע דווקא מיהודה ושומרון.

בהמשך השיחה הוא החריף את האיומים ודיבר על חטיפת ראש הממשלה . הוא אף אמר לי שהחלום שלו הוא להגיע לישראל ולחטוף גם אותי.

הצעיר המשיך וטען כי הוא עצמו השתתף בחטיפתה של ישראלית לעזה במהלך טבח שבעה באוקטובר. במהלך השיחה הוא גם הציג סרטון של מחבלי חודרים לשטח ישראל.

שאלתי אותו גם על חמאס ועל התמיכה בארגון הטרור ברצועה. הוא לא היסס והשיב: ״כל החבר'ה בעזה כולנו חמאסניקים״.

הדברים הקשים נאמרו בגלוי בשידור חי. כמעט שלוש שנים אחרי שבעה באוקטובר הצעיר העזתי לא דיבר על שלום או על חיים משותפים. הוא דיבר על טבח נוסף בחטיפת ישראלים ובפגיעה בראש ממשלת ישראל.

ובעוד מערכת הביטחון מתמודדת עם האיום מרצועת עזה הוא סימן בדבריו גם זירה נוספת שצריכה להטריד את ישראל: יהודה ושומרון.

צפו בשיחה המלאה בראשית הכתבה.
בנימין נתניהוחמאסרצועת עזהיהודה ושומרוןשבעה באוקטוברמשה אריה

7 תגובות

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6
מישהו מופתע???
אליהו
אני באמת מופתעת 😳 הייתי בטוחה שאחרי 7 באוקטובר הם עשו חשבון נפש וכל מה שמעניין אותם עכשיו זה שלום דו־קיום ושיקום עזה. פתאום לשמוע מישהו מעזה מדבר על עוד 7 באוקטובר ועל חטיפות? מי היה מאמין…
יענקל'ה שחר
5
מתי ביבי ייתעורר כשזה יקרה חלילה? שלא יגיד שהרדימו אותו לפני שלוש שנים מה עכשיו קורה ביהודה ושומרון עם מחבלי הרשות הפלסטינית למה הוא מחכהההה
ישראלי שחושש מהבאות
4
צריך עוד היום להפיל לו טיל על הראש ואז נראה כמה החיים שלו מצויינים.....
ישראלי

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