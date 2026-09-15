חשפו מידע מסווג? בצה"ל פנו לשב"כ בבקשת סיוע בחקירת הסרט נז"א

על רקע הסערה שעורר הסרט נז"א (נזק אגבי) בעולם, הערב (שלישי) דווח כי גורמים בצה"ל פנו לשב"כ בבקשה שיסייע בחקירה בעניין הסרט. בשלב זה, שב"כ עדיין לא מעורב. גורמים בארגון השיבו לצה"ל שהם ממתינים לפנייה רשמית, שצפויה להימסר אחרי החלטת הפרקליט הצבאי הראשי איתי אופיר בשיתוף היועמ"שית גלי בהרב-מיארה.

על פי הדיווח של יוסי יהושע, בצה"ל מודאגים במיוחד מהאפשרות שבמהלך הפקת הסרט נעשה שימוש במידע מסווג או במידע שאסור בפרסום. במסגרת הבדיקה נבחנת גם זהותם של המרואיינים והאם חלקם עדיין משרתים בצה"ל או במילואים.

גורמים בצבא שצוטטו בדיווחו אמרו כי "אם יתברר שמשרתים פעילים היו מעורבים בהעברת מידע אסור, תיבחן האפשרות לנקוט נגדם צעדים". מוקד תשומת הלב הוא יחידה 8200, בין היתר בשל קשריה הענפים עם גופי מודיעין וגורמים בינלאומיים והחשש מפגיעה בפעילותה ובאנשיה.

הפנייה לשב"כ מגיעה בהמשך לשורת צעדים שעליהם הורה אתמול הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, בעקבות הסרט. בין היתר, הנחה זמיר את הפרקליט הצבאי הראשי לבחון ולקדם פעולות משפטיות אפשריות ביחס לסרט ולמעורבים בו, וכן לבחון היבטים של ביטחון מידע ואת האפשרות שחומרים מסווגים הודלפו ושימשו בהפקתו.

בנוסף הוקם צוות רב-ארגוני ורב-תחומי, בהובלת ראש אגף התכנון, שנועד לגבש דרכי פעולה להתמודדות עם הטענות המועלות בסרט.