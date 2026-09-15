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ברקע הסערה העולמית

חשפו מידע מסווג? בצה"ל פנו לשב"כ בבקשת סיוע בחקירת הסרט נז"א

ברקע הסערה שעורר הסרט נז"א בעולם, פנו גורמים בצה"ל לשב"כ בבקשה שיסייע בחקירה בעניין הסרט, בשלב זה שב"כ עדיין לא מעורב | גורמים בארגון השיבו לצה"ל שהם ממתינים לפנייה רשמית, שצפויה להימסר אחרי החלטת הפרקליט הצבאי הראשי איתי אופיר בשיתוף היועמ"שית גלי בהרב-מיארה (חדשות)

3תגובות

על רקע הסערה שעורר הסרט נז"א (נזק אגבי) בעולם, הערב (שלישי) דווח כי גורמים ב פנו לשב"כ בבקשה שיסייע בחקירה בעניין הסרט. בשלב זה, שב"כ עדיין לא מעורב. גורמים בארגון השיבו לצה"ל שהם ממתינים לפנייה רשמית, שצפויה להימסר אחרי החלטת הפרקליט הצבאי הראשי איתי אופיר בשיתוף היועמ"שית גלי בהרב-מיארה.

על פי הדיווח של יוסי יהושע, בצה"ל מודאגים במיוחד מהאפשרות שבמהלך הפקת הסרט נעשה שימוש במידע מסווג או במידע שאסור בפרסום. במסגרת הבדיקה נבחנת גם זהותם של המרואיינים והאם חלקם עדיין משרתים בצה"ל או במילואים.

גורמים בצבא שצוטטו בדיווחו אמרו כי "אם יתברר שמשרתים פעילים היו מעורבים בהעברת מידע אסור, תיבחן האפשרות לנקוט נגדם צעדים". מוקד תשומת הלב הוא יחידה 8200, בין היתר בשל קשריה הענפים עם גופי מודיעין וגורמים בינלאומיים והחשש מפגיעה בפעילותה ובאנשיה.

הפנייה לשב"כ מגיעה בהמשך לשורת צעדים שעליהם הורה אתמול הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, בעקבות הסרט. בין היתר, הנחה זמיר את הפרקליט הצבאי הראשי לבחון ולקדם פעולות משפטיות אפשריות ביחס לסרט ולמעורבים בו, וכן לבחון היבטים של ביטחון מידע ואת האפשרות שחומרים מסווגים הודלפו ושימשו בהפקתו.

בנוסף הוקם צוות רב-ארגוני ורב-תחומי, בהובלת ראש אגף התכנון, שנועד לגבש דרכי פעולה להתמודדות עם הטענות המועלות בסרט.
צה"לשב"כגלי בהרב-מיארהאייל זמיריחידה 8200איתי אופירסרט נז"א

3 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

3
נותנים לחתול לפקח על החלב?????
דרומית
2
נותנים ליעומשית לפקח על כזאת חקירה בדיחה
נועם
1
קחו בחשבון ! אם לא יקחו להם את האזרחות אז זאת רק ההתחלה ! השמאל חצה פה גבול חדש היום וצריך לפעול בכל הכח ! וצהל צריך להפסיק להשתפן ולנסות לתרץ את הסרט הזה זה לא נראה טוב ההתנהלות של צהל
אין גבול

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