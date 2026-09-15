ברקע ההסלמה במחמת החות'ים מול סעודיה, הערב (שלישי) דווח כי הרמטכ"ל אייל זמיר נפגש בחשאי בגרמניה עם מפקדי הצבאות של כמה ממדינות ערב. בפגישה, שאורגנה בידי CENTCOM, נדונו המלחמה עם איראן וההסלמה עם החות'ים.

על פי הדיווח בחדשות 12, זמיר נפגש בשבוע שעבר בגרמניה עם מפקדי צבאות סעודיה, איחוד האמירויות, קטאר, בחרין, כווית, ירדן ומצרים, כדי לדון במלחמה עם איראן ובהסלמה עם החות'ים, כך על פי שני בכירים ישראלים.

המפגש הסגור אורגן על ידי מפקד פיקוד המרכז של צבא ארה"ב (CENTCOM), אדמירל בראד קופר, ולא פורסם באופן רשמי על ידי אף אחת מהמדינות שהשתתפו בו.

על פי הדיווח, האדמירל קופר הבהיר לעמיתיו באזור כי צבא ארה"ב אינו מתכוון להסיג כוחות מהמזרח התיכון, למרות התקיפות האיראניות נגד בסיסים אמריקניים. בנוסף, תדרך את עמיתיו על התוכנית האמריקנית להרחבת תנועת כלי השיט במצר הורמוז. בכיר ישראלי אמר כי הרמטכ"ל זמיר, תדרך את יתר המשתתפים על פעילות צה"ל בחזיתות השונות.