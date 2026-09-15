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גם סעודיה וקטאר היו

באתר סקי בגרמניה: המפגש סודי של הרמטכ"ל זמיר עם מפקדי צבאות מדינות ערב 

ברקע המתיחות האזורית במפרץ בתקופה זו, מפקד סנטקום, אדמירל בראד קופר, אירח בגרמניה בשבוע שעבר ועידה של מפקדים צבאיים בכירים | מדובר בפסגה של מפקדי צבאות האזור - ובהם הרמטכ״ל הישראלי אייל זמיר, ומפקדי צבאות סעודיה, איחוד האמירויות, קטר, כווית, בחריין, ירדן ומצרים (צבא)

הרמטכ"ל אייל זמיר (צילום: דובר צה"ל)

ברקע ההסלמה במחמת החות'ים מול סעודיה, הערב (שלישי) דווח כי הרמטכ"ל אייל זמיר נפגש בחשאי בגרמניה עם מפקדי הצבאות של כמה ממדינות ערב. בפגישה, שאורגנה בידי CENTCOM, נדונו המלחמה עם וההסלמה עם .

על פי הדיווח בחדשות 12, זמיר נפגש בשבוע שעבר בגרמניה עם מפקדי צבאות סעודיה, איחוד האמירויות, קטאר, בחרין, כווית, ירדן ומצרים, כדי לדון במלחמה עם איראן ובהסלמה עם החות'ים, כך על פי שני בכירים ישראלים.

המפגש הסגור אורגן על ידי מפקד פיקוד המרכז של צבא ארה"ב (CENTCOM), אדמירל בראד קופר, ולא פורסם באופן רשמי על ידי אף אחת מהמדינות שהשתתפו בו.

על פי הדיווח, האדמירל קופר הבהיר לעמיתיו באזור כי צבא ארה"ב אינו מתכוון להסיג כוחות מהמזרח התיכון, למרות התקיפות האיראניות נגד בסיסים אמריקניים. בנוסף, תדרך את עמיתיו על התוכנית האמריקנית להרחבת תנועת כלי השיט במצר הורמוז. בכיר ישראלי אמר כי הרמטכ"ל זמיר, תדרך את יתר המשתתפים על פעילות צה"ל בחזיתות השונות.
איראןסעודיהחות'יםאייל זמירמצר הורמוזCENTCOM

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