חמישה דולר ותחסל חיילים אמריקאים: הלווין הסיני של איראן

מטרה קלה?: חייל אמריקאי ( צילום: צבא ארה"ב )

דיווח חדש בוול סטריט ג'ורנל מעלה חשד מטריד: מידע לווייני שהגיע לאיראן מגורמים סיניים סייע לתקיפה שבה נהרגו שלושה חיילים אמריקאים בבסיס חיל האוויר מוופק א־סלטי בירדן, לפי גורמים אמריקאים.

על פי הדיווח, איראן השיגה תמונות לוויין ברזולוציה גבוהה של הבסיס לפני ואחרי התקיפה ב־28 בינואר. הטילים האיראניים פגעו באזור מגורים שבו שהו חיילים אמריקאים, ושלושה מהם נהרגו. ארבעה חיילים נוספים נפצעו. גורמים אמריקאים קישרו את התמונות שהגיעו מגורמים סיניים לתקיפה, והגדירו את הממצא כאחד הסימנים הברורים ביותר לכך שהסיוע הסיני לאיראן כבר עלול להיות בעל השלכות קטלניות עבור הכוחות האמריקאים.

בתיעוד נראים לכאורה כוחות צבא אמריקאים מפנים מהבסיס האווירי מוופק א־סלטי בירדן מסוקים, בהם מסוקי בלאק הוק, שניזוקו בתקיפות האיראניות. - צילום: רשתות ערביות 10 10 0:00 / 0:18 בתיעוד נראים לכאורה כוחות צבא אמריקאים מפנים מהבסיס האווירי מוופק א־סלטי בירדן מסוקים, בהם מסוקי בלאק הוק, שניזוקו בתקיפות האיראניות. ( צילום: רשתות ערביות )

המשמעות המטרידה של הפרשה היא שהמודיעין הדרוש לצורך איתור מטרות צבאיות אינו בהכרח נחלתן הבלעדית של סוכנויות ריגול. תעשיית הלוויינים המסחרית מאפשרת כיום להשיג בתוך זמן קצר תמונות ברזולוציה גבוהה של אזורים צבאיים, ולעיתים גם לעבד אותן באמצעות מערכות אוטומטיות שמזהות מטוסים, מתקנים, מכ"מים ותשתיות צבאיות. מחזה לא שגרתי: "אורח לא רצוי" ענק ירד לפסים - והורדם על ידי חץ כיכר השבת | 14.09.26 מהישיבה לעסקת ענק: החרדי מצפת רכש את ACE, אוטו דיפו וביתילי דני שפיץ | 09:08 כבר בחודש מאי הטילה ארצות הברית סנקציות על שלוש חברות סיניות, מיזר ויז'ן, דה ארת' איי וצ'אנג גואנג טכנולוגיית לוויינים, לאחר שוושינגטון האשימה אותן באספקת תמונות ומידע גאוגרפי שסייעו לאיראן במערכה נגד הכוחות האמריקאים. משרד החוץ האמריקאי טען אז כי אספקת תמונות של מתקנים אמריקאים במזרח התיכון מאיימת על חיי חיילים אמריקאים ובעלי בריתם.

שימוש בטיל בליסטי ח'ורמשהר־3 או 4 המצויד בתחמושת מצרר, שפגע בבסיס האווירי מוופק א־סלטי בירדן, בעוד סוללות הפטריוט האמריקאיות לא הצליחו ליירטו. - צילום: רשתות ערביות 10 10 0:00 / 0:27 שימוש בטיל בליסטי ח'ורמשהר־3 או 4 המצויד בתחמושת מצרר, שפגע בבסיס האווירי מוופק א־סלטי בירדן, בעוד סוללות הפטריוט האמריקאיות לא הצליחו ליירטו. ( צילום: רשתות ערביות )

אחת החברות, מיזר ויז'ן, אינה מפעילה בהכרח לווייני ריגול משלה, אלא עוסקת בעיבוד וניתוח של תמונות מסחריות באמצעות כלים טכנולוגיים. בכך נוצרה מציאות חדשה בשדה הקרב: מידע שבעבר היה נגיש בעיקר למעצמות ולארגוני מודיעין יכול להגיע לגורמים נוספים דרך שוק מסחרי.

בוול סטריט ג'ורנל דווח כי ארצות הברית העלתה את הנושא מול גורמים סיניים. בייג'ינג הכחישה את הטענות ודרשה מארצות הברית להציג ראיות, כאשר וושינגטון עצמה לא האשימה את ממשלת סין במעורבות ישירה בתקיפה ולא חשפה את זהות הגורמים הסיניים שסיפקו את התמונות.

ובינתיים, החשש האמריקאי אינו מסתכם רק בבסיסים יבשתיים. גורמים אמריקאים חוששים כי מידע לווייני סיני עשוי לסייע לאיראן גם באיתור ומעקב אחר כלי שיט אמריקאים באזור. כך, טכנולוגיה מסחרית שנראית על פניו כמו שירות אזרחי הופכת לחלק מהמאבק המודיעיני החדש בשדה הקרב.