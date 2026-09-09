איראן שיגרה הלילה (בין שלישי לרביעי) מטח כבד של עשרות טילים בליסטיים לעבר בסיסים אמריקניים המוצבים בירדן, בתגובה לתקיפה אמריקנית נגד מכליות נפט איראניות באזור המפרץ.

אזרחים בישראל דיווחו כי ראו את המטח הכבד בשמי המדינה, אך גורמים ביטחון הבהירו כי לא הייתה מעורבות של ישראל ביירוט הטילים ששוגרו מאיראן וכי אף אחד מהטילים לא חצה לשטח ישראל.

ירדן הודיעה כי 20 טילים בליסטיים שוגרו מאיראן לעבר שטחה, וכי מערכות ההגנה האווירית יירטו והשמידו 18 מהם. שני טילים נוספים נפלו בשטחים רחוקים ממרכזי אוכלוסייה.

התקיפה האיראנית הגיעה בעקבות מבצע אמריקני שבוצע הלילה. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית (CENTCOM) אישר כי כוחותיו השמידו חמש מכליות נפט גולמי איראניות, לאחר שמשמרות המהפכה כיוונו טילים בליסטיים לעבר ספינת מלחמה של הצי האמריקני פעמיים במהלך היומיים האחרונים.

בהודעת ארה"ב נאמר: "ספינת המלחמה האמריקנית חמקה בהצלחה מניסיונות התקיפה האיראניים והמשיכה בפטרול במים האזוריים. לא נגרם כל נזק לאנשי צוות אמריקאים".

בתוך כך, משמרות המהפכה של איראן טענו לפנות בוקר כי תקפו שני כלי שיט אמריקניים ושמונה מכליות נפט במפרץ, בתגובה לתקיפה האמריקנית שבה הושמדו חמש מכליות נפט איראניות.

המתיחות במפרץ הפרסי מתגברת בשבועות האחרונים על רקע המצור הימי האמריקני על איראן, שחודש ב-14 ביולי לאחר קריסת ההבנות הזמניות. על פי דיווחים קודמים, פיקוד המרכז דיווח כי מאז חידוש המצור הופנו כ-86 ספינות מסחריות שניסו להפר אותו.

המהלך האמריקאי נועד להדק את הלחץ הכלכלי על טהראן ולשבש את תנועת הסחר הימית של איראן במפרץ הפרסי ומפרץ עומאן. בתוך כך, איראן מתמודדת עם משבר כלכלי חמור, כאשר בכירים בהנהגה האיראנית מזהירים בפומבי מפני השלכות המשבר.