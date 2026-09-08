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מסלול התנגשות

נתניהו ייפגש עם ממדאני? המסר של ישראל לקראת הביקור הדרמטי

שגריר ישראל באו"ם דני דנון תקף את ראש עיריית ניו יורק זוהראן ממדאני, שקרא לתושבים להפגין בעת ביקור נתניהו בעיר | "הוא מסית וזורע כאוס בעיר", אמר דנון והבהיר: "זה לא ירתיע אותנו, ראש הממשלה יגיע וייצג את האומה שלנו" (בעולם)

1תגובות
מימין נתניהו, משמאל ממדאני (צילום: שאטרסטוק Zohran Mamadani)

שגריר ישראל באו"ם, דני דנון, תקף בחריפות את ראש עיריית ניו יורק, זוהראן ממדאני, בעקבות קריאתו לתושבי העיר לצאת להפגין נגד ראש הממשלה במהלך ביקורו הצפוי בעצרת הכללית של האו"ם בהמשך החודש.

"במקום לקבל את מנהיגי העולם ולוודא שהעיר מתפקדת כראוי, הוא עושה בדיוק את ההפך", אמר דנון לפוקס ניוז. "הוא מסית, הוא זורע כאוס בעיר". לדבריו, הקריאות להפגנות לא ישפיעו על הביקור: "זה לא ירתיע אותנו. ראש הממשלה יגיע, ינאם וייצג את האומה שלנו".

ממדאני קרא כבר בחודש יולי לתושבים המתנגדים לנתניהו לממש את זכותם להפגין בעת ביקורו בעיר. "אחד מיסודות העיר שלנו הוא המחאה", אמר אז, והדגיש כי ניו יורק תמשיך להיות מקום שבו ניתן לממש את חופש הביטוי.

דנון נשאל גם אם נתניהו צפוי להיפגש עם ממדאני במהלך הביקור והשיב: "אני לא חושב שראש הממשלה רוצה להיפגש איתו". נתניהו עצמו הבהיר בעבר כי בכוונתו להגיע לניו יורק למרות העימות עם ראש העיר, ואמר: "אני הולך לניו יורק. אני הולך לומר את האמת מול נבחר הציבור הזה שמפיץ שנאה ומסית קבוצה אחת של ניו יורקרים נגד האחרת".

לדברי דנון, בנאומו באו"ם צפוי נתניהו לעסוק גם בהישגיה של ישראל במלחמה ובהזדמנויות העומדות בפניה. "אנחנו יכולים להיות גאים מאוד בהישגים שלנו", אמר השגריר, והוסיף כי ישראל נלחמה באיראן, בחיזבאללה ובחמאס "לא רק עבורנו, אלא עבור החברות והדמוקרטיות המערביות".
בנימין נתניהוארה"במעצרדני דנוןזוהראן ממדאני

1 תגובות

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ממדאני אנטישמי אך ביבי לא מייצג האומה היהודית
Josh

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