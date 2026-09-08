לקראת ציונו של יום השנה ה-25 לאסון התאומים ב-11 בספטמבר, סערה פוליטית וציבורית חריפה מסעירה את ניו יורק סביב השתתפותו המתוכננת של ראש העיר, זוהראן ממדאני, בטקסי הזיכרון הרשמיים. הקריאות הגוברות מצד אישי ציבור בכירים, ובהם ראש העיר המיתולוגי רודי ג'וליאני והמושל לשעבר ג'ורג' פטאקי, דורשות מממדאני להימנע מהגעתו לאירוע. זאת ברקע טענות חריפות על קשריו עם גורמים המבטאים עמדות קיצוניות נגד ארצות הברית והצהרות שנתפסו כתמיכה באלימות, לצד עצומה מקוונת בנושא שעליה חתמו כבר כמעט מאה אלף בני אדם, בהם בני משפחות שכולות.

את גל המחאה מוביל בימים האחרונים מנהיג רודי ג'וליאני, שכיהן כראש עיריית ניו יורק בזמן פיגועי התאומים וזכה אז לכינוי "ראש העיר של אמריקה". בראיון שהעניק לרשת Newsmax, תקף ג'וליאני בחריפות את כוונתו של ממדאני להשתתף בטקס ואמר כי אין כל ספק שממדאני צריך לבטל את הגעתו, שכן עצם נוכחותו במקום פוגעת בו אישית.

ג'וליאני הסביר כי הטקס מיועד למשפחות השכולות ולכלל הציבור האמריקאי כדי להתייחד עם הזיכרון ההיסטורי, והוסיף כי כמי שאיבד חברים קרובים באירוע ועומד בקשר רציף עם המשפחות, העובדה שממדאני מתכוון להגיע למקום מקוממת ומעליבה אותו באופן עמוק.

בדבריו החריפים העלה ג'וליאני טענות נוקבות נגד עמדותיו של ראש העיר הנוכחי, המשתייך לדת האסלאם. ג'וליאני טען כי ממדאני אינו מסכים עם הקביעה ההיסטורית שהפיגועים ב-11 בספטמבר היו מתקפת טרור אסלאמית נגד ארצות הברית. בהמשך דבריו האשים ג'וליאני את ממדאני בחברות כביכול במזימה אסלאמית גלובלית להשגת שליטה במערב, והזהיר כי אמריקאים רבים נופלים כרשת בפרופגנדה אסלאמית - מה שמוביל לטענתו להשתלטות על אזורים שונים בארצות הברית ובאירופה. ראש העיר לשעבר אף הרחיק לכת והשוה בין ממדאני לבין אדריכל הפיגועים אוסאמה בן לאדן, כשטען כי בעוד בן לאדן היה גלוי לגבי שנאתו לארצות הברית, ממדאני מנסה להסוות זאת. כך לטענתו ולדבריו.

הקריאות להדרת ממדאני מהטקס אינן מגיעות מג'וליאני בלבד. גם ג'ורג' פטאקי, שכיהן כמושל מדינת ניו יורק בזמן אסון התאומים שבו נרצחו למעלה מ-2,700 בני אדם בעיר, קרא לממדאני להישאר בביתו. פטאקי ציין כי מי שאינו מרחיק את עצמו באופן יזום מדמויות כמו משפיען הרשת מהשמאל הקיצוני חסן פייקר, שהצהיר בעבר כי לארצות הברית הגיע לספוג את הפיגועים, אינו ראוי לעמוד באתר הזיכרון.

פטאקי הוסיף כי כל מי שמסרב לדחות ולגנות את הקריאות ל"אינתיפאדה גלובלית", המהוות קריאה מפורשת לאלימות נגד יהודים בכל העולם ולא רק בישראל, אינו צריך להיות נוכח בטקס. לדידו של פטאקי, בפני ראש העיר עומדות שתי אפשרויות: לדחות את העמדות הקיצוניות נגד אמריקה והקריאות לאלימות נגד יהודים, או להחליט מרצונו החופשי שאין זה מאינטרס המשפחות והקורבנות שהוא ישתתף באירוע. לביקורת זו הצטרף גם ברוס בלייקמן, המועמד הרפובליקני לתפקיד מושל ניו יורק.

מנגד, במערכת הפוליטית יש גם מי שיוצא להגנתו של ראש העיר. מושלת ניו יורק הנוכחית, קתי הוקול, דחתה על הסף את הלחצים ואמרה כי היעדרותו של ממדאני תהיה דווקא סטירת לחי עבור מרבית המשפחות השכולות שאינן מתנגדות להגעתו. הוקול הדגישה כי ממדאני מחויב להגיע מתוקף תפקידו כראש עיריית ניו יורק, וציינה כי לצד הכבוד שהיא רוחשת למשפחות המעטות שהביעו הסתייגות, אי-הגעתו תפגע ברוב המכריע של המשפחות. לדבריה, חשוב שראש העיר יפגין נוכחות כדי להבהיר שהציבור מאוחד בהתנגדותו לטרור ועומד לצד כוחות אכיפת החוק, המגיבים הראשונים והמשפחות שאיבדו את יקיריהן. הוקול סיכמה כי מדובר באירוע קהילתי מאחד, ואין להפוך אותו למפצל כפי שמנסים לעשות גורמים ברפובליקנים.

למרות המחאות והסערה הציבורית המתעצמת, ראש העיר זוהראן ממדאני אינו מראה כל כוונה לשנות את סדר יומו או להיכנע לדרישות. מלשכתו נמסר כי הוא צפוי להשתתף בטקסי הזיכרון כמתוכנן. בהודעה מטעמו צוין כי הוא יחלוק כבוד בגאווה למשפחות, לשורדים ולכוחות ההצלה שהושפעו לנצח מהפיגוע הנורא, ויעמוד לצדם באירועי הזיכרון השנה כדי לאשר מחדש את ההתחייבות לעולם לא לשכוח את היום הכואב שנחרט בלב כל תושבי העיר והמדינה כולו.