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מכתב משפיל

אאוץ': הארי ומייגן קיוו להתקבל בחיבוק - המלך שיגר מכתב והעמיד אותם במקום

המלך צ'ארלס שיגר היום מכתב רשמי, בו הבהיר כי התארים המלכותיים אינם חוזרים לבני הזוג ששבו לאחרונה לבריטניה | הדברים המלאים וההשפלה הכואבת (בעולם)

הילדים נרשמו לבתי ספר: הארי ומייגן חוזרים לבריטניה אחרי שש שנים (צילום: העמוד הרשמי)

הוראה חד משמעית שיצאה היום (שני) מארמון בקינגאהם מביכה את בני הזוג הארי ומייגן, שבועיים בלבד לאחר ששבו לממלכה מארצות הברית.

בבריטניה פורסמה הוראה רשמית של המלך צ'ארלס הנוגעת לבני הזוג הנסיכותיים לשעבר, אשר מתייחסת לתארים הרשמיים של הארי ומייגן, לתפקידם בממלכה, וליחס הראוי לשניים.

במה שנראה כניסיון להציב גבול ברור להארי ומייגן שהביכו קשות את הממלכה, המלך הודיע היום כי אין לכנות את בני הזוג "הוד מעלתם המלכותית", וכי התואר הזה עדיין "מושהה", לפחות באופן זמני.

עוד צוין כי הנסיך והנסיכה אינם מחזיקים בתפקיד עבור משפחת המלוכה, וכי יש להתייחס אליהם כאזרחים פרטיים בלבד. "כל קרן צדקה מטעמם אינה נוגעת למשפחת המלוכה ומדובר ביוזמה פרטית בלבד", צוין בהודעה הרשמית.

בקינגאהם פאלאס הבהיר עוד כי נושא אבטחת בני הזוג אינו נתון להחלטת הכתר, כי אם לשיקול דעתה של המשטרה כבכל אזרח פרטי.

מדובר בהשפלה כואבת עבור הארי ומייגן שקיוו להתקבל בחזרה לחיק המשפחה על ידי המלך החולה ובנו יורש העצר הנסיך וויליאם, מה שלא נראה שיתרחש בקרוב.

בינתיים, נראה כי משפחת ווינדזור אינה קרובה לסלוח לבני הזוג על ההשפלה ההיסטורית שהיממה את הממלכה.
הנסיך האריארמון בקינגהאם

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