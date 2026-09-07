פרסומת שנועדה לקדם מקל גולף חדש הפכה בתוך ימים למשבר ענק עבור מותג הגולף האמריקני Good Good Golf, והובילה לביטול שיתופי פעולה, להסרת מוצרים מהמדפים ואף לעזיבתם של שניים מבכירי החברה.

בסרטון בן כדקה, שנוצר בשיתוף עם ענקית ציוד הגולף Callaway, נראה גארט קלארק, ממייסדי Good Good, רודף אחרי שחקנית הגולף אלכסיס מייסטובסקי לאחר שהיא מנסה לגעת במקל הגולף שלו, דוחף אותה בכוח לקרקע, מתכופף לעברה ואומר: "אל תיגעי בדרייבר החדש שלי".

בחברה הסבירו כי הסרטון נועד להיות פרודיה, אך ברשת הוא עורר ביקורת חריפה בטענה שהוא מציג אלימות נגד נשים כבדיחה. הסרטון הוסר עוד ביום שבו פורסם.

גל משברים והתפטרויות

Good Good התנצלה והודתה כי הסרטון הציג "פעולות שאינן תואמות את הערכים שלנו כמותג". קלארק עצמו פרסם בהמשך סרטון התנצלות בן שמונה דקות, כינה את הפרסומת "הפרסומת הגרועה ביותר שידע האדם" והבהיר: "אני לא תומך באלימות במשפחה או בהתעללות מכל סוג".

הסערה, עם זאת, רק התרחבה. מנכ"ל Callaway צ'יפ ברואר הודה כי אף שהסרטון הופק בידי Good Good, החברה שלו אישרה אותו לפני הפרסום. "האישור הזה לא היה צריך לקרות. נעשו טעויות ואנחנו מתייחסים לעניין ברצינות רבה", מסר. ימים לאחר מכן הודיעה Callaway על ניתוק השותפות בת שלוש השנים עם Good Good ועל תרומה של מיליון דולר לארגונים הפועלים למניעת אלימות נגד נשים.

בתחילת ספטמבר הגיע המשבר גם לצמרת החברה: המנכ"ל מאט קנדריק והנשיא ג'ו פלאנרי עזבו את Good Good. במזכר פנימי לעובדים נמסר כי מייסד החברה נהיד גיגה יכהן כמנכ"ל זמני. החברה לא קשרה רשמית בין העזיבות לפרסומת, אולם הן הגיעו פחות משבועיים לאחר פרוץ הסערה.