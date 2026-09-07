האם האמינה שבנה בן השנתיים הוא "השטן" – ועשתה את הנורא מכל

זוועה בלתי נתפסת בפרנקפורט שבמדינת אילינוי: אם לארבעה בת 40, נעצרה והואשמה במעשה נורא הבנה בן השנתיים, לאחר שתלתה אותו בגג במרתף ביתה. כך דווח בניו יורק פוסט.

האירוע המחריד התגלה כאשר שכנה של המשפחה נכנסה לבית ומצאה את גופתו של הילד הקטן תלויה על חבל. השכנה תושייתית מיהרה לחתוך את החבל, להוריד את הילד לרצפה ולהעניק לו החייאה ראשונית תוך שהיא מזעיקה את כוחות החירום למקום, אך מאמצי ההחייאה בבית החולים עלו בתוהו והרופאים נאלצו לקבוע את מותו.

לאחר שגילתה את הילד במרתף, עלתה השכנה לקומה השנייה של הבית, שם נחשפה לסצנה מחרידה נוספת: האם הייתה עם סכין ביד. השכנה חילצה מידיה את הסכין, השליכה אותה לכיור והשתמשה במגבת כדי להפעיל לחץ על הפצעים ולעצור את הדימום הגדול.

לפי הדיווח, בחקירתה בבית החולים, כשהיא מאושפזת ומטופלת, תיארה האם בפרוטרוט בפני חוקרי המשטרה את המעשים המזעזעים שביצעה, תיאור שחפף במדויק לממצאים הפורנזיים שנמצאו בזירה.

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במהלך תשאולה טענה האם בפני הבלשים כי ביצעה את המעשה משום שהאמינה שבנה הקטן הוא "השטן" ו"אנטי-כריסט".

דבריה ומעשיה של האם התרחשו שעות ספורות בלבד לאחר שהיא שוחחה על משפטה המתוקשר של לינדזי קלנסי, אם אחרת מארה"ב שהסעירה את המדינה כולה לאחר שפגעה בשלושת ילדיה וטענה לאי-שפיות בשל פסיכוזה קשה שלאחר לידה.

הטרגדיה הזו מתרחשת בצל הסערה הציבורית והמשפטית של קלנסי, שמשפטה הסתיים בסוף השבוע האחרון ללא הכרעה בשל חבר מושבעים חלוק, שלא הצליח להגיע להסכמה האם להרשיעה או לקבוע כי אינה אחראית למעשיה. עורך דינה של האם כעת כבר הודיע כי קו ההגנה יתבסס על מצבה הנפשי, וכי האם חוותה התקף פסיכוטי חריף ועמוק בזמן הטרגדיה, בעוד המשפחה כולה שרויה באבל כבד ובהלם מוחלט מתוצאות האירוע המחריד.