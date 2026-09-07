העדכון הרשמי האחרון באירוע הדרמטי בנמל התעופה הבינלאומי במיאמי קובע כי חמישה בני אדם נהרגו וחמישה נוספים נפצעו, בהם שלושה במצב קריטי.

מטוס מטען מדגם בואינג 767-300 של חברת אמזון, שהופעל על ידי חברת 21 Air, החליק אל מחוץ למסלול הנחיתה, פגע במספר כלי רכב על הקרקע ועלה באש.

​"לפחות חמישה בני אדם איבדו את חייהם, וחמישה אחרים נפצעו", אישרה ראש עיריית מחוז מיאמי-דייד, דניאלה לוין קאווה, במהלך מסיבת עיתונאים.

היא הוסיפה כי "נכון לעכשיו, התמקדותנו היא במשפחות, בפצועים ובמענה המתמשך". הפצועים פונו לבתי החולים, וחלקם חולצו על ידי כוחות החירום מתוך כלי רכב שנלכדו מתחת למטוס.

​הטיסה הגיעה מנמל התעופה לואיס מוניוז מרין בפורטו ריקו והתרסקה לקראת השעה 14:00 לפי שעון מקומי. נתוני הטיסה מצביעים על כך שהמטוס נע במהירות של כ-207 קילומטרים בשעה בעת שיצא מתחומי המסלול השימושי. באותה עת שררו באזור סופות רעמים קלות ורוחות חזקות.

​בחברת אמזון הגיבו לאסון והביעו תנחומים על האובדן הכבד. "נשבר לנו הלב לגלות שחמישה בני אדם איבדו את חייהם באירוע היום בנמל התעופה הבינלאומי של מיאמי", אמרה קלי נאנטל, מנהלת יחסי ציבור גלובליים באמזון. "תנחומינו העמוקים ביותר נשלחים למשפחות, ליקירים ולכל מי שהושפע מהאובדן ההרסני הזה".

​נאנטל הוסיפה כי "המטוס, שהופעל על ידי 21 Air, ניסה לנחות כאשר אירע האירוע הזה. אנו עובדים בצמוד לרשויות המקומיות ולגורמים הרשמיים כדי ללמוד עוד ונשתף פעולה באופן מלא עם כל חקירה". בחברה ציינו כי הם מעניקים סיוע מלא לכל הגורמים הפועלים בשטח.

​יותר מ-200 לוחמי אש פעלו בזירה עד לכיבוי הלהבות, אך במקום עדיין נרשמת דליפת דלק מטוסים. בעקבות התאונה הורתה רשות התעופה הפדרלית על קרקוע טיסות בנמל התעופה, בדיוק בשיא עומס הנסיעות של סוף שבוע יום העבודה. המועצה הלאומית לבטיחות בתחבורה נכנסה לחקירת הנסיבות.