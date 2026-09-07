74 תאי שיגור גרעיניים: קים חשף את המשחתת שתשנה את חוקי המשחק

צפון קוריאה חשפה אתמול (ראשון) פרטים טכניים מפורטים על המשחתת החדשה שלה, "קאנג קון", המצוידת ב-74 תאי שיגור אנכיים המיועדים לטילי שיוט וטילים בליסטיים בעלי יכולת נשיאה גרעינית. כלי השיט, ששוקל 5,000 טונות, כולל גם מערכות מכ"ם מתקדמות, תותחים ימיים ומשטח לנחיתת מסוקים.

טקס הכניסה לשירות נערך בנמל וונסאן בנוכחות מנהיג המדינה קים ג'ונג און ובתו קים ג'ו-אאה. הספינה נקראה על שמו של ראש המטה הכללי הראשון של הצבא שנפל במלחמת קוריאה.

בנאומו בטקס הצהיר קים ג'ונג און כי הכלת הנשק הגרעיני בצי הימי תרחיב את ההרתעה. "החששות של האויבים יתרחבו עוד יותר", אמר קים, והוסיף כי "הגיע הזמן שנממש את הריבונות שלנו בים ומתחת לים".

הצגת הספינה מגיעה לאחר שבמאי 2025 אירעה תאונה במהלך ניסיון ההשקה הראשון שלה, כאשר היא נטתה על צדה וספגה נזק. קים הגדיר אז את האירוע כ"מעשה פלילי", אך הספינה תוקנה. קים הבטיח להציג שלב נוסף בבניית הצי בעוד שמונה חודשים.

נוכחותה של קים ג'ו-אאה, בתו של המנהיג, בטקס הצבאי הרשמי נמשכת להיות בולטת. התקשורת הממלכתית כינתה אותה "הבת המכובדת", ונוכחותה באירועים בעלי משקל אסטרטגי נתפסת על ידי מומחים כהכנה מחושבת לירושת השלטון.

במהלך הביקור, הכריז קים על תוכנית שאפתנית לבניית משחתות ענק של 10,000 טון ופיתוח "נשק תת-ימי סודי". ה"קאנג קון" היא רק ההתחלה במסגרת תנופת הצטיידות רחבה של הצי הצפון קוריאני.

המשחתת "צ'ואה היון", שנכנסה לשירות מבצעי בחודש שעבר, מהווה את הדגל של הצי החדש. כלי השיט מצויד במערכות נגד מטוסים וטילים בעלי יכולת גרעינית. מומחים מצביעים על טביעת אצבע טכנולוגית רוסית מובהקת בעיצוב ובמערכות הנשק, על רקע הידוק הקשרים הביטחוניים בין צפון קוריאה לרוסיה.

הצי הצפון קוריאני נמצא כעת בעיצומה של תנופת הצטיידות: המשחתת "צ'ו היון" (51) הושלמה לאחר 14 חודשי ניסויים, ה"קאנג קון" (52) נמצאת בשלבי הערכה מתקדמים, ושני כלי שיט נוספים מאותה סדרה כבר בבנייה.