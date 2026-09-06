שליחי השלום של ארצות הברית, ג'ארד קושנר וסטיב ויטקוף, נועדו היום (ראשון) בקייב עם נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי.

המפגש נערך במסגרת חידוש המאמצים של ממשל טראמפ להביא לסיום המלחמה ונחשב לביקורם הראשון של השליחים בבירת אוקראינה בתפקידם זה.

טרם הגעת המשלחת אמר נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי כי מדינתו מעוניינת בסיום המלחמה והכינה הצעות מפורטות. זלנסקי הבהיר כי "דרושות ערבויות ביטחוניות. דרוש שלום מכובד שלאחר המלחמה. ההצעות שלנו גובשו". הוא הוסיף כי קיים חלון הזדמנויות להשגת הסדר לפני שבוושינגטון יתמקדו בבחירות לנשיאות.

הגעת השליחים האמריקנים לקייב התרחשה לאחר שביום שבת קיימו שיחה בת שלוש שעות במוסקבה עם נשיא רוסיה ולדימיר פוטין, שלא הובילה לפריצת דרך. פוטין הגדיר את המפגש כ"שימושי מאוד", ובבית הלבן ציינו כי הצעדים הבאים בנושא ייחשפו במהלך השבועות הקרובים.

שיחתם של שליחי ארה"ב, ג'ארד קושנר וסטיב ויטקוף, עם נשיא רוסיה ולדימיר פוטין בקרמלין נמשכה למעלה משלוש שעות והסתיימה סמוך לחצות. בפתח הישיבה הודה פוטין לממשל האמריקני על ניסיונות התיווך. פוטין אמר לשליחים כי "המצב שאנו מתמודדים איתו כיום הוא בוודאי מורכב".

נשיא רוסיה ביקש מהנציגים למסור מסר לוושינגטון ואמר: "בטרם נתחיל, ברצוני לבקש מכם למסור את איחוליי הלבביים ביותר ומילות תודה לנשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ". פוטין הוסיף כי "מתוך הבנה שהוא צועד לתוך מצב מורכב באופן כללי, הוא מכל מקום ממשיך במאמציו לסייע בהשגת הסדר ולהרים את תרומתו לפתרון הסכסוך".

מהצד האמריקני, סטיב ויטקוף פתח את דבריו בפנייה ישירה לנשיא הרוסי. ויטקוף אמר לפוטין כי "תודה רבה לך על שאירחת אותנו. ישבנו בחוץ רק עכשיו, אני, ג'ארד וקיריל, ואז יורי הצטרף אלינו, וכולנו דיברנו על כך שכשתצא לפנסיה יהיו לך כל הזיכרונות המדהימים והסיפורים המדהימים הללו, ושלך יהיו ממש בראשם".

בתום המפגש מסר עוזרו של פוטין לענייני חוץ, יורי אושקוב, כי הדיון היה "ענייני, בונה, גלוי באופן יוצא דופן ומתנהל ברוח של אמון". אושקוב הוסיף כי הנציגים האמריקנים "ניסחו מספר רעיונות ושיקולים בנוגע למסלולים אפשריים להסדר", והתחייבו לעשות שימוש בהערות שקיבלו מפוטין במהלך דיוניהם בבירת אוקראינה

במקביל למגעים הדיפלומטיים, הודיע הקרמלין על הפסקת התקיפות האוויריות על קייב עד יום שני, וזלנסקי הצהיר כי אוקראינה תפסיק במקביל את התקפותיה על מוסקבה. עם זאת, הלחימה לאורך קו החזית נמשכת, ואוקראינה דיווחה כי תקפה במהלך הלילה בית זיקוק במחוז ריאזאן שבשטח רוסיה.

ברחובות קייב הביעו התושבים תקווה מתונה אל מול הפערים המתמשכים בין הצדדים, בעיקר בנוגע לעתיד חבל דונבאס. סטיבן ירמאק, וטרן צבאי מקייב, אמר כי "העניין יכול להיפתר כהרף עין. אנחנו רוצים שלום. נלחמתי בעצמי, אז אני יודע איך נראית מלחמה. אנחנו צריכים שלום, כי אין דרך אחרת".

סבטלנה קורילנקו, תושבת העיר בת 19, הדגישה את החשיבות של התחייבות ארוכת טווח מצד המעצמות. קורילנקו אמרה כי "אנחנו צריכים הסכם שלעולם לא יופר. פשוט תעזבו את אוקראינה במנוחה ותנו לאנשים לחיות בשלום". במקביל לשיחות האמריקניות, שהו בבירה גם יועצים לביטחון לאומי מבריטניה, צרפת וגרמניה.