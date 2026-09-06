לכיוון הלא נכון: עיט ענקי תקף קשות שוטר ( צילום: מסך )

אירוע חריג התרחש במהלך משחקי הנוודים העולמיים בקירגיזסטן, כאשר עיט זהוב המשמש לציד הסתער לפתע לעבר שוטר שהיה מוצב במקום. בתיעוד שהופץ ברשת נראה העוף הדורס טס ישירות לעבר השוטר, שניסה להתחמק ממנו, אך בתוך רגעים העיט כבר נצמד אליו בטפריו.

לפי הדיווחים מקירגיזסטן, העיט נתפס באפוד הזוהר של השוטר, והשוטר נאלץ להתמודד עם הציפור כשהיא נאחזת בבגדו. בשלב מסוים הוא הסתובב יחד עם העיט, עד שמאלף העופות, המוכר במסורת המקומית כ"ברקוטצ'י", הגיע למקום והצליח להרחיק את העיט. האירוע התרחש בערוץ קירצ'ין, אחד האתרים המרכזיים שבהם מתקיימים משחקי הנוודים. לפי הדיווחים, השוטר לא נפגע באורח קשה, והאירוע הסתיים ללא פגיעה משמעותית באדם או בעוף הדורס.

לכיוון הלא נכון: עיט ענקי תקף קשות שוטר - צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:16 לכיוון הלא נכון: עיט ענקי תקף קשות שוטר ( צילום: רשתות חברתיות )

ההקשר לתקרית אינו מקרי. אחד המרכיבים הבולטים במשחקי הנוודים הוא תחרות הציד המסורתית, שבה משתתפים ציידים מיומנים עם עופות דורסים, ובהם עיטים זהובים. הציידים, המכונים "ברקוטצ'י", מאמנים את העופות במשך תקופה ארוכה ומפתחים איתם יכולת להגיב לפקודות ולרדוף אחר מטרות.

העיט הזהוב נחשב לאחד מעופות הציד המרשימים במסורת של עמי מרכז אסיה. במהלך התחרויות נבחנים הציידים והעופות במיומנויות שהועברו במשך דורות, כחלק מניסיון לשמר את אורח החיים והמסורות של העמים הנוודים באזור.

אלא שהפעם במקום להסתער על המטרה המיועדת, הוא פנה לעבר השוטר. על פי הדיווחים, האפוד הזוהר שלו משך את תשומת לבו של העוף, וזה הסתער לעברו. התיעוד של המפגש הלא שגרתי הפך במהירות לוויראלי ברשתות החברתיות.