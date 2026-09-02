כפפה שמרסקת בריונים: הכלי הקטלני של סוכני ההגירה ( צילום: רשתות חברתיות )

כפפה שנראית כמעט תמימה, אבל יכולה להעביר מכת חשמל דרך כף היד, הפכה בימים האחרונים לאחד מכלי העימות החדשים והמעוררים ביותר במאבק סביב פעילות סוכני ההגירה בארצות הברית.

הסערה מתמקדת בכפפה שמפעילה מתח חשמל נמוך, שפותחה על ידי חברת קומפליאנט טכנולוג'יס מקנטקי. משרד ביטחון המולדת האמריקני הציג את המערכת כ"אמצעי להסחת דעת ולהרגעת עימותים", שנועד לאפשר לסוכנים להשתלט על אדם מתנגד מבלי להזדקק לאמצעים חמורים יותר. אלא שבקליפורניה רואים את הדברים אחרת. המחוקקים במדינה קידמו הצעת חוק שתאסור על רשויות אכיפת החוק, כולל סוכנים פדרליים הפועלים במדינה, להחזיק, לרכוש או להשתמש במכשירי הלם חשמליים לבישים מהסוג הזה.

כפפה שמרסקת בריונים: הכלי הקטלני של סוכני ההגירה - צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:48 כפפה שמרסקת בריונים: הכלי הקטלני של סוכני ההגירה ( צילום: רשתות חברתיות )

הוויכוח החריף במיוחד לאחר שנודע כי רשות אכיפת ההגירה והמכס האמריקנית התקשרה עם היצרנית לרכישת 6,000 זוגות כפפות, בחוזה בשווי של 16.7 מיליון דולר. מוקדם יותר דובר על מסגרת רכישה של עד 20 מיליון דולר.

הכפפה אינה טייזר רגיל. בניגוד למכשיר שמפעיל אלקטרודות מרחוק, כאן הזרם מועבר באמצעות מגע ישיר. לפי דיווחים, דגם CTG-5 מסוגל להעביר פולס חשמלי של עד כ־380 וולט, והיצרנית טוענת שהוא חלש יותר מטייזר מסורתי

תומכי המכשיר טוענים כי דווקא המבנה שלו מאפשר לסוכן להתמודד במהירות עם אדם אלים או מתנגד, תוך הפחתת הצורך באמצעים אחרים. לפי הדיווחים, הכפפות כבר נמצאות בשימוש בחלק מבתי הכלא ומחלקות משטרה בארצות הברית.

מנגד, ארגוני זכויות אדם ומחוקקים דמוקרטים מזהירים כי מדובר למעשה באמצעי נוסף להפעלת כוח, כאשר בניגוד לטייזר, הכפפה צמודה ישירות לידו של הסוכן ועלולה להיות מופעלת מטווח אפס. הם דורשים תשובות לגבי הכשרה, פיקוח, בטיחות רפואית והנסיבות שבהן מותר להשתמש בה.

גם הרקע הפוליטי הופך את הסיפור לנפיץ במיוחד. קליפורניה והממשל הפדרלי נמצאים בעימות מתמשך סביב פעילות סוכני ההגירה במדינה, והכפפה החדשה הפכה במהירות לעוד חזית במאבק.

במשרד ביטחון המולדת דוחים את הניסיון של קליפורניה להתערב וטוענים כי למדינה אין סמכות חוקתית לקבוע איזה ציוד רשאים סוכנים פדרליים להשתמש בו במסגרת תפקידם. משפטנים אף הזהירו כי אם ניוסום יחתום על החוק, הוא עשוי לעמוד בפני אתגר משפטי פדרלי.