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מה ההסבר לתופעה?

תעלומה מסתורית בקנדה: אי ענק צץ משום מקום - ונעלם | צפו

אי ענק בגודל 10,000 מ"ר הופיע ונעלם במאגר ויליסטון בקנדה. המדענים מסבירים את התעלומה של האי הצף שנסחף עשרות קילומטרים (בעולם)

2תגובות

אי מסתורי מכוסה עצים, שגודלו כ-10,000 מ"ר, הופיע במפתיע במאגר ויליסטון שבקולומביה הבריטית בקנדה, ולאחר מספר שבועות נעלם מהמקום שבו תועד.

התופעה התגלתה לאחר ששייט מקומי צילם את גוש היבשה העצום. בתחילה אף עלה בקרב אנשי חברת החשמל בי־סי הידרו חשד שהתמונות נוצרו באמצעות בינה מלאכותית, אולם צילומי לוויין מ־21 ביולי אישרו כי האי אכן היה שם, כ־100 קילומטרים מסכר בנט.

"זה בהחלט משהו שלא שמענו עליו בעבר", סיפר דובר החברה בוב גאמר. אלא שבצילומי לוויין מ־5 באוגוסט האי כבר לא נראה. "זה לא אומר שהוא שקע לקרקעית המאגר. ייתכן שהוא חזר לאזור מוגן יותר לאורך החוף", הסביר.

ההערכה היא שלא מדובר באי אמיתי, אלא במסה ענקית של עצים, שורשים וחומר אורגני שהצטברה במשך שנים סמוך לחוף ועליה צמחה צמחייה. מפלס המים הגבוה במאגר, שהתמלא השנה לראשונה זה 14 שנה, ככל הנראה ניתק אותה מהחוף ושלח אותה לצוף במים.

התעלומה קיבלה תפנית נוספת בסוף אוגוסט, כאשר האי אותר מחדש באזור נהר אוספיקה, כ־32 קילומטרים מהמקום שבו נראה קודם לכן, מה שמחזק את ההערכה כי "האי הנעלם" פשוט נסחף ברחבי המאגר.
תיעודסרטון ויראליקנדהטבעאי

2 תגובות

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2
לא פלא הוא צמוד לסכר''בנט'' יום אחד הוא כאן למחרת הוא שם
סכר בנט
1
פשוט מדהים!!!!!
דודי

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