חשבו שזה חתול: ילדה בת 6 חולצה מהבוץ אחרי יומיים

מבצעי החילוץ בנפאל נמשכים בעקבות השיטפונות הקשים שפקדו את אזור ראסווה והותירו אחריהם הרס כבד, הרוגים ונעדרים רבים. בתוך פעולות החיפוש התגלה מקרה הצלה יוצא דופן: מנישה מגאר, ילדה בת שש, נמצאה בחיים לאחר שהייתה לכודה מתחת לבוץ במשך יומיים.

צוותי ההצלה שפעלו באזור עסקו בפינוי הריסות וחיפוש אחר ניצולים, כאשר לפתע נשמע קול חלש מתחת לערימת הבוץ. בתחילה סברו המחלצים כי מדובר בחתול או בבעל חיים אחר, אך החליטו לבדוק את מקור הקול. הם החלו לחפור באזור, ולאחר כשעתיים הצליחו להגיע אל הילדה. מנישה נמצאה כשהיא חלשה מאוד ולא מסוגלת לזוז. היא הייתה קבורה במשך קרוב ל־60 שעות לאחר שהשיטפונות שטפו את הכפר שבו התגוררה.

חשבו שזה חתול: בת 6 חולצה מהבוץ אחרי יומיים - צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 1:18 חשבו שזה חתול: בת 6 חולצה מהבוץ אחרי יומיים ( צילום: רשתות חברתיות )

לאחר חילוצה העניקו לה המחלצים מים ומזון נוזלי, ובהמשך המתינו לתנאי מזג אוויר שאפשרו את פינויה. הילדה הועברה במסוק לקטמנדו, שם קיבלה טיפול רפואי. בהמשך היא אוחדה עם הוריה.

חשבו שזה חתול: ילדה בת 6 חולצה מהבוץ אחרי יומיים ( צילום: רשתות חברתיות )

חילוצה של מנישה מגיע בזמן שכוחות הביטחון, צוותי הצלה ומתנדבים ממשיכים בחיפושים באזורי האסון. השיטפונות וההצפות גרמו לנזק כבד למבנים ולתשתיות, ובאזורים שונים עדיין מתנהלים מאמצים לאיתור נעדרים.

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בתוך האסון הכבד, מציאתה של הילדה בחיים לאחר קרוב לשלושה ימים מתחת להריסות מספקת רגע של תקווה לכוחות ההצלה ולמשפחות שעדיין ממתינות לבשורות על יקיריהן.