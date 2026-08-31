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מלחמת השגרה

תחת טילים: פתח באש לעבר הרחפן בזמן שפינה קשישים

פגזים ורקטות נחתו בסמוך לבנייני מגורים, בזמן שמחלץ מתנדב אוקראיני ניסה להגיע אל קשישים שנלכדו באזור (חדשות בעולם)

תחת טילים: פתח באש לעבר הרחפן בזמן שפינה קשישים

תיעוד עוצר נשימה מחזית המלחמה באוקראינה מציג את הסכנה שבה נתקלים צוותי הפינוי בזמן שהם מנסים לחלץ אזרחים מאזורי הלחימה.

בסרטון, שצולם מנקודת מבטו של המחלץ, נראים רגעי פינוי של קשישים מאזור הנתון להפגזות כבדות. בסביבת בנייני מגורים נראות ונשמעות פגיעות של רקטות וארטילריה, כשהמחלץ ממהר להגיע אל התושבים ולהוציא אותם אל מחוץ לאזור הסכנה.

אלא שבמהלך הפינוי מופיע איום נוסף, שהפך לאחד מסמלי המלחמה באוקראינה: רחפן שמגיח מעל האזור.

בתיעוד נראה המחלץ מבחין ברחפן המתקרב, שולף רובה ציד ופותח באש לעברו בניסיון לפגוע בו באוויר ולהרחיק את האיום. כל זאת בזמן שהפינוי נמשך והאזרחים ממתינים להגיע לרכב שייקח אותם אל מחוץ לאזור הלחימה.

תחת טילים: פתח באש לעבר הרחפן בזמן שפינה קשישים
תחת טילים: פתח באש לעבר הרחפן בזמן שפינה קשישים (צילום: רשתות חברתיות)

הסרטון משקף את המציאות שבה מתנהלת המלחמה באוקראינה: לא רק הפגזות וטילים, אלא גם רחפנים שמסוגלים להופיע בתוך רגע מעל אזורים שבהם נמצאים אזרחים וצוותי חילוץ.

עבור המחלצים, המשמעות היא שפינוי אוכלוסייה מאזורי הלחימה הפך למשימה מסוכנת במיוחד. הם נדרשים לפעול במהירות, תחת אש, ובמקביל להיות דרוכים גם לאיומים המגיעים מהשמיים.
חילוץחייליםמלחמת רוסיה אוקראינהרחפנים
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