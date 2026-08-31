מוות פתאומי: הברק הכה באשה על החוף - היא קרסה במקום ומתה

אידינרה גונסלבס ארזה, בת 39 מקושיאס דו סול, נהרגה לאחר שנפגעה מברק בחוף פיניירה בפאלוסה, במדינת סנטה קטרינה שבברזיל, ביום שישי, 28 באוגוסט 2026.

​האירוע התרחש בשעות אחר הצהריים המאוחרות, בסביבות השעה 18:03 לפי השעון המקומי, בזמן ששרר במקום מזג אוויר סוער ומעונן.

ארזה שהתה בחוף יחד עם מלווים, והלכה על רצועת החול בסמוך לקו המים.

​סרטון שצולם ממרחק קצר מחוף הים תיעד את הרגעים הקריטיים.

בתיעוד נראה חוף פיניירה תחת שמיים אפורים וכבדים, לצד גלים סוערים וצמחייה בחזית. מספר דמויות נראו צועדות על החול, כשאשר פתאום, בסביבות השעה 18:03, התרחשה הפגיעה הפתאומית: ענן אבק וחול נישא באוויר, והאישה קרסה מיד אל הקרקע. בן לווייתה מיהר לעברה, ואנשים נוספים שהיו בסביבה התקרבו למקום. הסרטון, שאורכו כ-25 שניות, ממשיך להציג את התגובה המיידית של הנוכחים, כשהשמיים נותרו קודרים.

​לפי הדיווחים, ארזה נמצאה על החול ללא סימני חיים ועם כוויות על גופה. בן לווייתה ביצע בה פעולות החייאה עד להגעת צוותי הכיבוי וההצלה. הכבאים השתמשו בדפיברילטור, הצליחו להחזיר זמנית את דפקה, והפינו אותה לטיפול רפואי דחוף בבית החולים האזורי בסאו ז'וזה. שם, למרות מאמצי הרופאים, נקבע מותה למחרת בבוקר, 29 באוגוסט.