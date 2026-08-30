אכזריות המשטר: אם לילדים נידונה למוות בתלייה בגלל תיעוד אחד

ליילה אבולחסני, איראנית בת 43 ואם לשני בני נוער, נידונה למוות בתלייה לאחר שנעצרה במהלך המחאות נגד המשטר באיראן בינואר.

היא נעצרה ב־8 בינואר בעיר שאהין שאהר, לאחר שצילמה שריפה בסניף של רשת המרכולים המקומית.

הרשויות האיראניות האשימו את אבולחסני במעורבות בהצתת החנות, והיא הורשעה בין היתר בעבירת "מוחארבה", שמשמעותה "איבה כלפי הקל" ועלולה להביא לעונש מוות. לפי הדיווחים, לא פורסמו הראיות שלכאורה קושרות אותה להצתה, וגם פרטים על ניהול המשפט וההגנה המשפטית שלה לא נחשפו לציבור.

בסוף חודש מאי גזר עליה השופט ואהיד המטנג'אד, שעמד בראש ענף 5 של בית המשפט המהפכני באיספהאן, עונש מוות בתלייה. מאז מעצרה היא מוחזקת בכלא דולתאבאד באיספהאן.

אבולחסני ערערה על גזר הדין והתיק הועבר לבית המשפט העליון באיראן, שלפי הדיווח עדיין "בוחן את הערעור".