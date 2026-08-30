מופע בובות לילדים הפך למופע שנאה לישראל: "זה הגיע משום מקום"

הופעה שנועדה להיות בילוי משפחתי לילדים הפכה בתוך דקות למופע פוליטי מעורר סערה.

לפי דיווח ב'ניו יורק פוסט', אם יהודייה שהגיעה עם בנה בן ה־4 למופע בובות בניו יורק נדהמה לגלות כי ההצגה עברה לעיסוק חריף בישראל ובסכסוך הישראלי־פלסטיני.

המופע, "קרקס בובות הפיצה מקרטון", הוצג במסגרת פסטיבל הבובות הבינלאומי בניו יורק, אירוע שזכה בין היתר לתמיכה של מחלקת התרבות של עיריית ניו יורק ומועצת האמנויות של מדינת ניו יורק.

לפי תיאור המופע, הוא אמור היה לעסוק בניו יורק וכלל גורדי שחקים רוקדים, חולדות ענקיות, פרחים ופסל החירות.

אלא שכ־15 דקות לאחר תחילת ההופעה, לדבריה של האם, המופע עבר מעיסוק בנושאים הקשורים לעיר ניו יורק למסרים פוליטיים נגד ישראל. "זה עבר מחולדת הפיצה ומחניה מקבילה להאשמות שישראל מפציצה בתי חולים", סיפרה ל"ניו יורק פוסט".

לדבריה, במופע השתתפו כשמונה שחקנים שהציגו סצנה המדמה משט כמו משט השנאה, ובקהל נשמעו קריאות נגד ישראל. בשלב אחר, לטענתה, נאמרו דברים על כספי משלם המסים האמריקאי המועברים לישראל. בנה בן ה־4, שלא הבין את המתרחש, "המשיך לשאול מה קורה כשהוא ראה שאני נדהמת", סיפרה.

"התכנים נגד ישראל הגיעו משום מקום", טענה האם בכאב. גם מנכ"ל הליגה נגד השמצה, ג'ונתן גרינבלט, תקף את המופע ואת הפסטיבל. "זהו שימוש בלתי ראוי במשאבים ציבוריים", כתב, והוסיף כי תוכניות תרבות במימון ציבורי "לעולם לא צריכות לתרום לאווירה שבה יהודים בניו יורק מרגישים לא בטוחים".