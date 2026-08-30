 דלג לתוכן הראשי
בחסות העירייה

מופע בובות לילדים הפך למופע שנאה לישראל: "זה הגיע משום מקום"

מופע בובות שנועד לילדים בפסטיבל בניו יורק עורר סערה לאחר שהפך למופע פוליטי עם מסרים נגד ישראל | האם היהודייה: "זה הגיע משום מקום" (מעניין)

1תגובות
קטע מהמופע (צילום: רשתות חברתיות)

הופעה שנועדה להיות בילוי משפחתי לילדים הפכה בתוך דקות למופע פוליטי מעורר סערה.

לפי דיווח ב'ניו יורק פוסט', אם יהודייה שהגיעה עם בנה בן ה־4 למופע בובות בניו יורק נדהמה לגלות כי ההצגה עברה לעיסוק חריף בישראל ובסכסוך הישראלי־פלסטיני.

המופע, "קרקס בובות הפיצה מקרטון", הוצג במסגרת פסטיבל הבובות הבינלאומי בניו יורק, אירוע שזכה בין היתר לתמיכה של מחלקת התרבות של עיריית ניו יורק ומועצת האמנויות של מדינת ניו יורק.

לפי תיאור המופע, הוא אמור היה לעסוק בניו יורק וכלל גורדי שחקים רוקדים, חולדות ענקיות, פרחים ופסל החירות.

אלא שכ־15 דקות לאחר תחילת ההופעה, לדבריה של האם, המופע עבר מעיסוק בנושאים הקשורים לעיר ניו יורק למסרים פוליטיים נגד ישראל. "זה עבר מחולדת הפיצה ומחניה מקבילה להאשמות שישראל מפציצה בתי חולים", סיפרה ל"ניו יורק פוסט".

לדבריה, במופע השתתפו כשמונה שחקנים שהציגו סצנה המדמה משט כמו משט השנאה, ובקהל נשמעו קריאות נגד ישראל. בשלב אחר, לטענתה, נאמרו דברים על כספי משלם המסים האמריקאי המועברים לישראל. בנה בן ה־4, שלא הבין את המתרחש, "המשיך לשאול מה קורה כשהוא ראה שאני נדהמת", סיפרה.

"התכנים נגד ישראל הגיעו משום מקום", טענה האם בכאב. גם מנכ"ל הליגה נגד השמצה, ג'ונתן גרינבלט, תקף את המופע ואת הפסטיבל. "זהו שימוש בלתי ראוי במשאבים ציבוריים", כתב, והוסיף כי תוכניות תרבות במימון ציבורי "לעולם לא צריכות לתרום לאווירה שבה יהודים בניו יורק מרגישים לא בטוחים".
ארה"בישראלאנטישמיותניו יורקמופע
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

1 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
מטומטמים הייתם ומטומטמים נשארתם. אך יהדות ניו יורק בחרה במאנדני. חשבות שהם פרוליסטים וקיבלו גזען שונא יהודים. כל יהודי העולם באשר הם ובפרט יהודי ארה"ב חייבים להבין בלי ישראל ישחטו אותם כמו בשואה. חייבים כל יהודי העולם לתמוך בישראל ואם לא רוצים לתמוך לפחות לשתוק מביקורת על ישראל.
המבקר

תוכן שאסור לפספס:

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

אודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר