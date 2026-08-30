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ניצל בזכות מילה אחת: נערים שדדו נהג מונית בסכין 

הנסיעה התמימה הפכה בתוך שניות לשוד מאיים - אך רגע לפני שעזבו הגיע הטוויסט (חדשות בעולם)

נערים שדדו נהג בסכין שניצל בזכות מילה אחת

תיעוד שהופץ ברשת מקייפטאון שבדרום אפריקה מתעד נסיעה שהפכה בתוך רגעים לסיוט עבור נהג שירות הסעות. במקום לסיים את הנסיעה כרגיל, הנהג מצא את עצמו מול חבורת צעירים שאיימו עליו בסכין ודרשו ממנו למסור להם את רכושו.

בסרטון נשמע הנהג כשהוא מנסה להרגיע את המצב ולהיענות לדרישות הצעירים. האווירה בתוך הרכב מתוחה, והאיום ברור. בשלב מסוים אחד הצעירים פונה אליו ודורש ממנו למסור את מה שבידיו, כשהנהג מנסה להימנע מעימות שעלול להסלים.

אלא שאז, דווקא ברגע שבו נראה כי מדובר בעוד שוד אלים בקייפטאון, מגיע רגע בלתי צפוי.

אחד הצעירים פונה אל הנהג ושואל אותו:

"אתה מוסלמי?" הנהג משיב: "כן."

נערים שדדו נהג בסכין שניצל בזכות מילה אחת
נערים שדדו נהג בסכין שניצל בזכות מילה אחת (צילום: רשתות חברתיות )

ואז הטון משתנה כמעט לחלוטין. הצעיר מברך אותו: "א־סלאמו עליכום", ובהמשך נשמע כשהוא אומר לו: "אין לחץ, אחי".

המעבר החד מאיומים בסכין לשיחה רגועה ולברכת שלום הוא שהפך את הסרטון למפתיע במיוחד.

הסיכון שבו נמצאים נהגי שירותי ההסעות בדרום אפריקה נהגים העובדים באזורים שונים במדינה מתמודדים לא פעם עם שוד, איומים ואלימות, והעובדה שהנהג נמצא לבדו בתוך רכב עם נוסעים הופכת אותו לפגיע במיוחד.
שודמוסלמיםקייפטאוןדרום אפריקה
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