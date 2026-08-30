מלך טורו שבמערב אוגנדה, אויו ניימבה קבמבה איגורו רוקידי הרביעי, הלך לעולמו בגיל 34, כך הודיע ראש ממשלת הממלכה.

המלך התפרסם ברחבי העולם לאחר שעלה לכס המלוכה בשנת 1995, כשהיה בן שלוש בלבד, והפך אז למלך המכהן הצעיר בעולם.

"בעצב עמוק ובלב כבד אני מודיע על פטירת הוד מלכותו, מלך טורו", מסר ראש ממשלת הממלכה, קלווין ארמסטרונג רוומירה אקיקי. לדבריו, המלך מת ביום חמישי בסביבות השעה 22:00, אך סיבת מותו לא נמסרה. זמן קצר לפני ההודעה נמסר מפי שר בממשלת אוגנדה כי המלך מקבל טיפול רפואי בארצות הברית.

רוקידי הרביעי הוכתר ב־12 בספטמבר 1995, לאחר מות אביו. טורו היא ממלכה מסורתית במערב אוגנדה, סמוך לגבול עם הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו. אוגנדה עצמה היא רפובליקה, ולכן למלכים המסורתיים אין כוח פוליטי משמעותי, אולם הם מחזיקים בהשפעה תרבותית וחברתית רבה.

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"זהו אובדן שאין לו שיעור", אמר ראש הממשלה המקומי. מותו עורר גל של אבל ברחבי אוגנדה.