ג'אנג מי ראן, אחת הנעדרות המרכזיות שגופתה נמצאה ( צילום: מתוך רשתות חברתיות )

ארבע גופות של נעדרים נמצאו בתוך שלושה ימים בלבד באי ג'ג'ו שבדרום קוריאה, אחד מיעדי הנופש הפופולריים במדינה, והציתו גל שמועות על רוצח סדרתי ואף על רשת סחר בבני אדם. אלא שבמרכז הפרשה עומד בינתיים חשד אחר לחלוטין: מחדל משטרתי חריג.

האי ג'ג'ו (Jeju) הוא האי הגדול ביותר בדרום קוריאה, הממוקם כ-85 קילומטרים דרומית לחצי האי. האי המיוחד ידוע בנופיו הווולקניים, בחופים הטהורים ובאקלים הנוח שלו, ומכונה לעיתים "הוואי של קוריאה". הגופה הראשונה, של גבר בשנות ה-60 לחייו, נמצאה במקום לאחר שהיה נעדר במשך 51 ימים. למחרת נמצאה גופתו של נעדר נוסף, בשנות ה-70 לחייו, במים מול חופי האי, וכעבור יומיים נמצאו שתי גופות נוספות, בהן זו של ג'אנג מי-ראן בת ה-37, שנעדרה מאז חודש מאי. במרכז הסערה נמצא שוטר המכונה בתקשורת בשם משפחתו, בו, שטיפל בין היתר בתיקיהם של הגבר בשנות ה-60 ושל ג'אנג. לפי החשד, הוא סגר את התיקים לאחר שטען כי וידא שהנעדרים בחיים – אף שלא עשה זאת.

עיתונאים מטיחים האשמות בשוטר - צילום: מתוך רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:27 עיתונאים מטיחים האשמות בשוטר ( צילום: מתוך רשתות חברתיות )

בנו של אחד ההרוגים סיפר בכאב: "האמנו למשטרה כשאמרו שאבא שלי בטוח וחיכינו, אבל אחרי 51 ימים, מה שחזר אלינו הייתה הגופה שלו".

הרשויות בודקות כעת את כל 298 התיקים שבהם טיפל השוטר, ועשרה מהם כבר נבחנים בחשד שנסגרו שלא כראוי. ארבעה קצינים נוספים הוצאו לחופשה מנהלית, ונשיא דרום קוריאה הורה על רפורמה מקיפה במשטרה. "אני מתנצל בפני הציבור", מסר בכיר במשטרה, "ונשנה את המערכת כדי שמקרה כזה לא יחזור".

למרות השמועות ברשת, בשלב זה אין ראיות לרוצח סדרתי או לקשר בין מקרי המוות, וסיבות המוות טרם נקבעו בכל המקרים. כתב ה-BBC בסיאול אף הזהיר מהספקולציות ואמר כי הפרשה "נראית יותר כמו מקרה של חוסר כשירות ועצלנות משטרתית".