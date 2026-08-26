אימה בחוף: סירת מהגרים פגעה בנערה ונמלטה מהמקום

אימה בחוף: סירת המהגרים פגעה בנערה ונמלטה ( צילום: רשתות חברתיות )

רגע של חופשה שגרתית בחוף סו ג'ודאו שבסרדיניה הפך בתוך שניות לאירוע דרמטי, כאשר סירת מנוע שהובילה קבוצת מהגרים פגעה בנערה בת 17 ששחתה במרחק קצר מהחוף.

על פי הדיווחים באיטליה, הנערה בילתה במקום עם משפחתה כאשר הסירה התקרבה לאזור הרחצה במהירות. לפי שחזור ראשוני של האירוע, הסירה פגעה בנערה והמשיכה מיד בדרכה לעבר החוף הסמוך. שחיינים ומצילים שהיו באזור מיהרו לעזרתה. הנערה נפגעה באורח קשה ונקלעה לסכנת טביעה בעקבות הפגיעה וההלם, והיא פונתה במסוק לבית החולים ברוטזו שבקליארי. בהמשך דווח כי מצבה השתפר ביחס להערכות הראשוניות.

אימה בחוף: סירת המהגרים פגעה בנערה ונמלטה מהמקום - צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:32 אימה בחוף: סירת המהגרים פגעה בנערה ונמלטה מהמקום ( צילום: רשתות חברתיות )

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אבל האירוע לא הסתיים שם.

בסירה היו, לפי הרשויות, 14 גברים מאלג'יריה. לאחר שהסירה הגיעה לחוף טוארדה, הנוסעים ירדו ממנה וניסו להתרחק מהמקום אל תוך היבשה. כוחות הקרביניירי שהוזעקו בעקבות האירוע פתחו בחיפושים, ובתוך זמן קצר הצליחו לאתר את הקבוצה.

החשוד המרכזי הוא גבר אלג'יראי בן 28, שעל פי החקירה היה זה שנהג בסירה. הוא נעצר בחשד לסיוע להגירה בלתי חוקית ולגרימת חבלה חמורה. הסירה עצמה הייתה כלי שיט עשוי פיברגלס, עם מנוע בהספק של כ־85 כוחות סוס.

החקירה עדיין נמשכת, ובידי החוקרים נמצאים גם סרטונים המתעדים את התקרבות הסירה לאזור שבו שהו השחיינים. לפי השחזור הראשוני שפורסם בתקשורת המקומית, לא ברור אם נוסעי הסירה הבינו מיד שפגעו באדם. האירוע עורר סערה רבתי סביב תופעת הקשה של הגעת סירות המהגרים לחופי איטליה.