כמה זמן לוקח לשוטרים איטלקים לנטרל חשוד בסכין? | אימה ברחובות איטליה

חמוש שנופף בסכין ארוכה למול עוברים ושבים ושוטרי הקרבינרי נוטרל לאחר דקות ארוכות על ידי שוטרים שנמנעו מלעשות שימוש כנגדו בנשק חם | החשוד הסתובב במשך זמן רב ברחוב מול השוטרים שניסו להתקרב אליו בזהירות עד להכרעתו (חדשות)

התקרית באיטליה (צילום: לפי סעיף 27א)

כוחות המשטרה הצבאית באיטליה, הקרביניירי, עצרו בסוף השבוע גבר חמוש בסכין שעורר בהלה בקרב הציבור ושיבש את תנועת הרכבים ברחוב.

האירוע הסתיים ללא פציעות קשות וללא צורך בשימוש בנשק חם מצד השוטרים, שהצליחו להכניע את החשוד באופן פיזי לאחר התקדמות מדודה לעברו.

​על פי תיעודים שהופצו ברשתות החברתיות, הגבר, שהיה לבוש בחולצה אדומה בעלת כובע, התייצב במרכז הכביש כשהוא אוחז בסכין והחל לחסום את מעבר המכוניות. עוברי אורח שהיו עדים למתרחש הביעו תדהמה וצעקו מפחד בעוד האיש מתואר כמי שהיה במצב של חוסר שליטה מוחלט.

​בתיעוד האירוע שהועלה לרשת האינסטגרם נכתב כי מדובר ב"אדם מחוץ לשליטה, עם סכין קפוצה באגרוף, חוסם את הרחוב כאילו היה מרכז הכאוס שלו.

הצעקות של האנשים מתערבבות באוויר, בין פחד לתדהמה, בזמן שהמשטרה מתקדמת לאט, עם מילים מתוחות ומדודות בניסיון להחזיר אותו למציאות.

​השוטרים שהגיעו לזירה נקטו בגישה של הידברות וניסו להרגיע את החשוד במילים לפני שהתקרבו אליו והשתלטו עליו.

למרות התיעוד הנרחב של המקרה בחשבונות רשת פופולריים העוסקים בנושאי ביטחון ופשיעה באיטליה, כלי התקשורת המרכזיים במדינה טרם פרסמו דיווחים רשמיים על אודותיו.

​נכון לשלב זה, זהותו של העצור טרם הותרה לפרסום ולא נמסר הרקע למעשיו או האם מדובר באירוע על רקע נפשי או תחת השפעת חומרים כלשהם. הרשויות באיטליה טרם שחררו הצהרה רשמית בנוגע להמשך ההליכים נגד החשוד.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים.

