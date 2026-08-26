זאב נגד דוב: מצלמת אבטחה ביתית תיעדה מאבק כוחות יוצא דופן

מצלמת אבטחה ביתית בלוס אנג'לס תיעדה מפגש יוצא דופן: זאב ערבות הבריח דוב שהתקרב לבית, ככל הנראה כדי להגן על גור צעיר שהיה לצדו.

ריצ'רד הורביץ סיפר כי בסביבות 2:30 לפנות בוקר קיבל התרעה ממצלמת האבטחה בביתו בשכונת טרזנה. כשפתח את התיעוד, התקשה להאמין למראה עיניו. "לא יכולתי להאמין למה שראיתי", סיפר.

בתיעוד נראה דוב מתקרב לשביל המוביל לחניה, כשלפתע זאב ערבות גדול נעמד מולו ומתקרב אליו שוב ושוב. הדוב נסוג בהדרגה, בעוד זאב ערבות קטן יותר צופה במתרחש מהכביש.

"זאב הערבות הגדול באמת ניסה להרחיק את הדוב מהקטן", סיפר הורביץ. "כמה פעמים הוא התקדם לעבר הדוב רק כדי להגן עליו. חשבתי לעצמי, 'וואו, אני לא יכול לחכות להראות את זה למישהו'".

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בסופו של דבר ויתר הדוב ונמלט לחצר סמוכה. למרות העימות החריג, השניים לא הגיעו למאבק פיזי ואיש מהם לא נפגע.