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ארבעה דורות נמחקו

טבח משפחתי מזעזע: 8 נרצחו בארוחת ערב - הילדה הזעיקה משטרה ברגעיה האחרונים

אלן סמית' חזר הביתה לאחר זמן רב, פתח באש במהלך ארוחה משפחתית - ורצח 8 מבני משפחתו, ארבעה דורות נמחקו ברגע | ילדה בת 12 התקשרה למוקד החירום ברגעיה האחרונים, בניסיון להציל את יקיריה | הטרגדיה שזעזעה את אמריקה (בעולם)

3תגובות

ארוחת ערב משפחתית רגילה בבילינגס שבמונטנה הפכה לזירת טבח מחרידה, כאשר אלן סמית' בן 44 פתח באש לעבר בני משפחתו, רצח שמונה מהם - בהם ארבעה ילדים - ולאחר מכן הצית את הבית ושם קץ לחייו.

הקורבנות, המייצגים ארבעה דורות של משפחה אחת, נעו בגילאים שבין סבתא רבתא בשנות ה-90 לחייה ועד לילדה בת 7 בלבד.

בין הנרצחים באירוע המזעזע היו סבתו של היורה, הוריו, אחותו הצעירה וארבעה ילדים: אוון איירלנד בן 13, קלואי איירלנד בת 7, לנדון בן 15, חקירה בת 12. ברגעיה האחרונים, גילתה שרלוט תושיה יוצאת דופן כשניסתה להציל את יקיריה.

ילדה גיבורה ניסתה להציל את משפחתה

"הדבר היחיד שאנו יודעים הוא ששרלוט הייתה הגיבורה," מסרה שכנת המשפחה ג'ניפר מרסר, "שרלוט התקשרה ל-911 והיא ניסתה להציל את המשפחה שלה. וזה משהו שהמשפחה כן רוצה שידעו." מרסר הוסיפה כי "אני מרגישה שכל הקהילה שלנו מרוסקת, אפילו אנשים שלא הכירו אף אחד מהם."

כוחות המשטרה שהוזעקו למקום שמעו יריות מחלקו האחורי של הבית, רגעים לפני שהמבנה כולו עטה להבות כבדות. מחקירת האירוע עולה כי לאחר שביצע את הטבח והצית את הנכס, ניסה סמית' להימלט, אך כשהתמודד מול כוחות האכיפה שכותרו את המקום, ירה בעצמו למוות.

נורות אזהרה שהתעלמו מהן

סמית' התגורר בבית הוריו במשך שנים ארוכות, עד שנדרש על ידם לעזוב את הנכס שבועות ספורים לפני הטבח, אך חזר אליו במפתיע במהלך הארוחה המשפחתית. ברד איירלנד, גרושה של אחת הקורבנות ואביהם של אוון וקלואי, תיאר את היורה כמתבודד שבילה ימים שלמים בחדרו מול המחשב.

"היו הרבה נורות אזהרה והרבה אנשים דיברו," אמר איירלנד, "אף אחד לא הקשיב." הוא הוסיף כי "אף אחד לא ידע מה הוא עושה שם 24/7." דבריו מצביעים על כישלון מערכתי במניעת הטרגדיה, כאשר סימני האזהרה לא זכו לתשומת לב מספקת.
רצחמונטנה

3 תגובות

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3
אבל בארהב זה ידוע- מתי תפנימו לבדוק טוב טוב למי לחלק נשקים....סיוט
רחל
2
אין נשק = אין בעיות
עוד העלאה למזבח התיקון השני
1
עוד מתמודד שלא טופל בזמן
מה יהיה

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