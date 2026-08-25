קואליציית בעלי מכולות ואנשי עסקים בניו יורק תובעת את ראש העיר ממדאני בשל תוכנית להקמת מרכולים ממשלתיים מסובסדים. התביעה מעוררת דיון נרחב על תחרות הוגנת מול עסקים פרטיים ומהגרים המפעילים מכולות שכונתיות.

אחד העומדים בראש התביעה נגד ראש העיר האנטי-ישראלי הוא איש העסקים החרדי דובי הוניג, אשר כאיש עסקים ותיק מתנגד באופן נחרץ לשיטה הקומוניסטית השנויה במחלוקת של ראש העיר.

תכנית לפתוח חמישה מרכולים בבעלות ממשלתית שיציעו מוצרי יסוד בהנחות משמעותיות הובילה לתביעה משפטית נגד ראש העיר זוהראן ממדאני ועיריית ניו יורק, מצד קואליציה המייצגת מאות בעלי מכולות קטנות בעיר. הקואליציה העסקית הרב-תרבותית טוענת כי החנויות המסובסדות יפגעו שלא כחוק בעסקים ובחנויות מכולת בבעלות מיעוטים, ומציינת כי גורמים רשמיים לא העריכו את ההשפעה על העסקים המקומיים טרם בחירת המיקומים.

המיקום הראשון בברונקס מיועד לפתיחה בשנת 2027, והמקרה מהווה מבחן משפטי נוסף לסדר היום של ממדאני בנושא יוקר המחיה, הכולל אתגרים למס המוצע על דירות משנה והקפאת שכר הדירה.

דובי הוניג תהה "האם יש לאפשר לחנויות ממשלתיות במימון משלמי המסים להתחרות באופן ישיר מול מרכולים בבעלות פרטית שכבר משלמים שכר דירה, ארנונה, שכר עבודה, ביטוח והוצאות תפעול רבות אחרות?".

ראש העיר זוהראן ממדאני נתבע היום בשל תוכניתה של ניו יורק להקמת חנויות מכולת בתמיכה ממשלתית. התביעה מעמידה שאלה גדולה בהרבה בפני תושבי ניו יורק.

הנושא כבר משך את תשומת הלב ברשת פוקס ניוז ובכלי תקשורת מרכזיים נוספים מכיוון שהוא חורג בהרבה מעבר למצרכים.

דובי הוניג כתב בתגובה: "מרכולים שכונתיים רבים הם עסקים בבעלות מהגרים ומיעוטים שהשקיעו עשרות שנים בקהילות שלהם, יצרו מקומות עבודה ופועלים בשולי רווח צרים. אם מתחרים בתמיכה ממשלתית יקבלו יתרונות שאין לעסקים פרטיים, מגרש המשחקים כבר אינו שוויוני."