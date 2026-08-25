ירי מטווח אפס: הציד שמסעיר את ארה"ב

חצים ממרחק אפס: הציד שמסעיר את ארה"ב ( צילום: רשתות חברתיות )

תיעוד חריג מארצות הברית מציג את אחת השיטות המורכבות שבהן משתמשים צוותי חיות הבר במדינה כדי ללכוד בעלי חיים בשטח ישירות ממסוק.

במהלך המבצע המסוק מתקרב אל בעל החיים, ואנשי הצוות משתמשים ברשת מיוחדת או בחץ הרדמה כדי להשתלט עליו לזמן קצר. הפעולות מתבצעות כחלק ממחקר, ניטור וניהול אוכלוסיות של חיות בר. לאחר הלכידה, בעל החיים נבדק על ידי אנשי מקצוע ולעיתים נאספות ממנו דגימות לצורך בדיקות רפואיות, גנטיות או מחקריות. במקרים רבים מותקן על בעל החיים קולר GPS או משדר רדיו. באמצעותו יכולים החוקרים לעקוב אחר תנועותיו לאורך זמן, ללמוד היכן הוא מסתובב, באילו אזורים הוא מחפש מזון, כיצד הוא נודד ואילו שטחים חיוניים להישרדותו.

רשת מהאוויר וחץ הרדמה: המבצע המפתיע ללכידת חיות בר - צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:44 רשת מהאוויר וחץ הרדמה: המבצע המפתיע ללכידת חיות בר ( צילום: רשתות חברתיות )

אחת הדוגמאות לכך היא לכידת זאבים מקסיקניים באריזונה ובניו מקסיקו. לאחר הלכידה הצוותים מבצעים בדיקות רפואיות, אוספים נתונים ודגימות ומציידים את הזאבים בקולרי מעקב לפני שהם משוחררים בחזרה לטבע.

בעלי החיים אינם בהכרח נשארים במקום שבו נלכדו. במקרים מסוימים הלכידה היא חלק ממבצע העברה שנועד לסייע בשיקום אוכלוסיות, להפחית חיכוכים עם בני אדם או להעביר בעלי חיים לאזור מתאים יותר.

זאב מקסיקני ( צילום: ויקיפדיה )

השימוש במסוקים מאפשר לצוותים להגיע במהירות לשטחים נרחבים וקשים לגישה, במיוחד אזורים הרריים ומבודדים. עם זאת, מדובר בפעולה מורכבת שדורשת תכנון מדויק ותיאום בין הטייס, אנשי הלכידה והצוות הווטרינרי, במטרה לצמצם ככל האפשר את הסיכון לבעל החיים.