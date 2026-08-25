ביזון אחרי ילד: רגע מלחיץ תועד בפארק לעיני עוברים ושבים

רגעים מלחיצים תועדו בפארק הלאומי ילוסטון בארצות הברית, כאשר ביזון החל לפתע להסתער לעבר ילד שחלף באזור עם קבוצת מבקרים.

בתיעוד נשמעים עדי ראייה קוראים בבהלה לילד: "תחזור! אל תלך לכיוון שלו!", בזמן שהחיה מתחילה לרדוף אחריו. למרבה המזל, הביזון עצר לאחר מרדף קצר והילד לא נפגע.

חוקר הטבע קייסי אנדרסון הזהיר בעקבות התיעוד מפני התקרבות לבעלי החיים בפארק והדגיש כי יש לשמור מביזונים מרחק של לפחות 23 מטרים.

התיעוד מגיע לאחר תקרית חמורה נוספת בילוסטון בחודש יולי, שבה ביזון הסתער על סב בן 65 שטייל עם נכדו, פגע בו והעיף אותו לגובה של כ־2.4 מטרים.

הרשויות מזכירות כי ביזונים הם בעלי חיים בלתי צפויים, וכי יותר מבקרים נפגעו מהם בילוסטון מאשר מכל בעל חיים אחר בפארק.