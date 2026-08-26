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ספיידרמן מנפץ הצלב: מחאה ששרפו בה קוראן יצאה משליטה

מחאת הימין הקיצוני יצאה מכלל שליטה כאשר שאדם הגיע מחופש לגיבור-על, זינק לעבר הרכב של המפגינים והתעמת עם מארגני המחאה (חדשות בעולם)

ספיידרמן מנפץ הצלבים: מחאה ששרפו בה קוראן יצאה משליטה (צילום: רשתות חברתיות)

הפגנה טעונה במיניאפוליס שבארצות הברית הפכה לסצנה יוצאת דופן, כאשר אדם לבוש בתחפושת של ספיידרמן התפרץ לעימות בין מפגינים למפגיני נגד. ברקע עמד אירוע שעורר סערה: פעילים מהימין הקיצוני תכננו לקיים מחאה שבמסגרתה ביקשו לשרוף עותק של הקוראן.

המחאה אורגנה סביב פעיל הימין הקיצוני ג'ייק לנג, שעורר סערה סביב איומים לשרוף קוראן. למקום הגיעו גם מפגיני נגד, והמתיחות בין הצדדים עלתה במהירות.

בשלב מסוים, האיש בתחפושת ספיידרמן זינק לעבר חלקו האחורי של רכב שהיה קשור לקבוצה של לנג. במקום להישאר בצד, הוא נכנס לעימות פיזי עם הפעילים, והאירוע כולו תועד במצלמות.

ספיידרמן מנפץ הצלבים: מחאה ששרפו בה קוראן יצאה משליטה
ספיידרמן מנפץ הצלבים: מחאה ששרפו בה קוראן יצאה משליטה (צילום: רשתות חברתיות)

הסרטון שבו נראה ספיידרמן מטפס על הרכב ומתעמת עם לנג ומסיר את הצלב באגרסיביות הפך במהירות לוויראלי ברשתות החברתיות.

בהמשך נחשף כי מאחורי התחפושת עמד ויליאם לאב, שהסביר כי החליט להתערב משום שלדבריו רצה לעצור פרובוקציות גזעניות.

ספיידרמן מנפץ הצלבים: מחאה ששרפו בה קוראן יצאה משליטה (צילום: רשתות חברתיות)

אלא שהמחאה לא הסתיימה רק בתמונות משעשעות. המפגש בין אנשי הקבוצה, מפגיני הנגד והמשטרה הידרדר לעימותים, ובמהלך האירוע נעצרו מספר בני אדם - כאשר שיא האירוע היה הרגע בו כמה שוטרים הכריעו את ספיידרמן על הכביש והוא הובל למעצר.
ארה"בימין קיצוניקוראןמיניאפוליס
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