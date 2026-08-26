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חוליית התנקשות איראנית התמקמה בסמוך לביתו של יאיר נתניהו | פרטים חדשים

חוליית התנקשות איראנית הגיעה למיאמי ועקבה אחרי יאיר נתניהו • המוסד חשף את התוכנית ברגע האחרון | "בלעדי האבטחה - יצליחו" (בעולם)

4תגובות
יאיר נתניהו (צילום: Chaim Goldberg/Flash90)

פרטים חדשים נחשפו הבוקר (רביעי) על תוכנית איראנית להתנקשות בבנו של ראש הממשלה . על פי דיווח של רשת התקשורת האמריקנית Newsmax, יאיר נתניהו היה היעד למזימת רצח שתוכננה על ידי המשטר האיראני, והייתה אמורה לצאת לפועל בפלורידה.

הדיווח, שהתבסס על גורם רשמי בארצות הברית, חושף כי ההתנקשות המתוכננת הייתה אמורה להתבצע בעיר הולנדייל ביץ' הסמוכה למיאמי, בתקופה שבה התגורר שם בנו של ראש הממשלה. על פי המידע שנמסר, גורמי מודיעין ישראלים היו אלה שעלו על עקבות התוכנית במהלך חודש דצמבר אשתקד.

חוליית התנקשות במעקב צמוד

הפרטים המדאיגים שנחשפו מצביעים על כך שחוליית התנקשות איראנית כבר הגיעה לאזור מיאמי, שהתה בסביבתו הקרובה של יאיר נתניהו וביצעה פעולות תצפית ומעקב נרחבות. המחבלים עקבו אחרי מקום המגורים שלו ולמדו לעומק את שגרת יומו, תוך הכנות מתקדמות לביצוע ההתנקשות.

ברגע שבו התגלה גודל האיום, הועבר עדכון מודיעיני בהול לרשויות המוסמכות בארצות הברית. יאיר נתניהו נאלץ לעזוב במיידיות את ארה"ב ולחזור לישראל, כשהוא משאיר את כל חפציו במקום. המהירות שבה בוצעה הפינוי מעידה על חומרת האיום שזוהה.

"בלעדי האבטחה - יצליחו"

ראש הממשלה בנימין נתניהו חשף את המידע המודיעיני הרגיש בריאיון לערוץ 14 בתחילת השבוע, כשהוא מגיב לביקורת על האבטחה המוגברת שמקבלים בני משפחתו. "איראן 'טירגטה' את אחד מבניי, ניסתה לרצוח את אחד מבניי", מסר נתניהו בגילוי שהיה אסור בפרסום במשך חודשים ארוכים.

ראש הממשלה הבהיר בתגובה: "ולכן האבטחה הזו היא לא מותרות, בלעדי זה - יצליחו. צריכים להתאפק גם במהלך מערכת בחירות". נתניהו לא פירט באיזה מבניו מדובר - יאיר או אבנר - אך הדיווח האמריקני מבהיר כי המטרה הייתה יאיר.
בנימין נתניהויאיר נתניהוהתנקשות

4 תגובות

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3
"עקבו אחרי השגרה שלו " השגרה ... בוקר הולך לים צהריים מסעדות יוקרה לילה מועדונים
חיים
למה לא עקבו אחרי השיגרה שלי
ישראל הוד
2
כנראה שיהיה מבצע מיוחד להבאת חפציו לארץ אם הוא צריך אותם. . . אולי יועלו לכנף ציון בביקור הבא של נתניהו בארה"ב
פרח
1
זה לא מצחיק ברור שהאיום על נתניהו ומשפחתו הרבה יותר רציני מהספינים של אייזנקוט
יחיאל

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