"הרגשתי בודדה": ראש ממשלת יפן חשפה חבר מפתיע

סיפור אישי ומשונה של ראש ממשלת יפן, סאנה טאקאיצ'י, עורר בימים האחרונים תשומת לב בינלאומית, לאחר שסיפרה על מפגש בלתי שגרתי שהתרחש במעון הרשמי שלה.

הכול החל כאשר חרק הופיע לפתע במעון. טאקאיצ'י סיפרה כי נבהלה ואף צעקה כשראתה אותו חולף ליד רגליה. אלא שבמקום להורות מיד לסלק אותו, היא החליטה להניח לו להישאר.

הסיבה לכך מפתיעה לא פחות מהסיפור עצמו. טאקאיצ'י כתבה ברשת 'טוויטר' כי מאז ילדותה היא עוסקת בין היתר בחיים, במוות וברעיון הגלגול. לדבריה, היא התקשתה לפגוע ביצור משום שחשבה שאולי גם חייו הם חלק ממעגל חיים ארוך יותר.

במשך זמן מה היא פשוט קיוותה שהאורח הבלתי צפוי יעזוב מעצמו.

אלא שאנשי הצוות שלה חשבו אחרת. לאחר ששמעו על המפגש, אחד המזכירים הבהיר כי מדובר במצב לא היגייני והחליט לטפל בבעיה. בעקבות זאת הופעלה במעון "מבצע" לסילוק החרק, ומאז הוא לא נראה שוב.

דווקא אז הגיעה התגובה המפתיעה ביותר של ראש הממשלה.

טאקאיצ'י כתבה כי לצד תחושת ההקלה, היא הרגישה "קצת בודדה" וגם עצובה מכך שהיצור כבר איננו. הדברים, שנכתבו בהקשר קליל על חייה במעון הרשמי, קיבלו במהירות חיים משלהם ברשת.

הסיפור זכה לסיקור בתקשורת הבינלאומית, ובבריטניה אף הופיע תחת כותרת שהציגה את האירוע כאילו ראש ממשלת יפן, מתוך בדידות, מצאה לעצמה חבר בלתי שגרתי. הפרסום הפך לוויראלי ברשתות החברתיות ועורר שלל תגובות, החל משעשוע ועד ביקורת על האופן שבו דבריה הוצגו.

טאקאיצ'י עצמה סיפרה את הדברים במסגרת פוסט רחב יותר על חייה במעון הרשמי. היא התייחסה גם לשאלה המוכרת ביפן על רוחות רפאים שלכאורה מסתובבות במקום, והבהירה כי מעולם לא פגשה רוח. את המפגש הממשי והלא פחות מפתיע שלה היה דווקא עם אותו אורח קטן.

הסיפור גם חשף צד אישי ויוצא דופן של ראש הממשלה, שבדרך כלל מזוהה עם פעילות פוליטית אינטנסיבית. טאקאיצ'י הסבירה כי היא מרבה לעבוד גם מהמעון, שבו קיימים חדרי ישיבות, אמצעי תקשורת ותשתיות המאפשרים לה לקיים פגישות עבודה ולהקל, לדבריה, על העומס המוטל על אנשי הצוות והאבטחה.