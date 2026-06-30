ה"מתחזה" של המשטרה: המפקדת הנועזת חשפה נתון מבהיל

AIko – מפקדת משטרה וירטואלית ( צילום: מסך )

בצעד חסר תקדים, משטרת מחוז אוסקה שבמערב יפן הציגה לעולם את AIko – מפקדת משטרה וירטואלית שנועדה להילחם בגל הגואה של הונאות מתחזים.

AIko – מפקדת משטרה וירטואלית

אאיקו מדגישה כי המשטרה לעולם לא תבקש מאדם להעביר כסף במסגרת "חקירה" או כדי להוכיח את חפותו. נוכלים עשויים לדרוש העברות כספים, "דמי ערבות" או רכישת מטבעות קריפטוגרפיים, תוך הבטחה שהכסף יוחזר בהמשך.

שיטה נוספת היא הפעלת לחץ ובידוד הקורבן באמצעות דרישה לשמור על "סודיות חקירתית" ואיומים בעונש אם יספר לאחרים. אאיקו מבהירה כי המשטרה לעולם לא תדרוש סודיות תחת איומים כאלה.

היא מזהירה גם מפני שיחות ממספרים בינלאומיים, (הונאות רבות מבוצעות דרך קווי טלפון בינלאומיים המופיעים עם הסימן "+". המשטרה לא משתמשת בקווים אלו) גורמים המתחזים לנציגי חברות ומציעים "להעביר" את השיחה למשטרה, וכן מפני תרמיות השקעה ברשת שבהן מנסים להעביר במהירות את השיחה לאפליקציות פרטיות או לשכנע את הקורבן להתקין אפליקציות השקעה מזויפות.

נוכלים רבים ינסו להעביר את השיחה מהאפליקציה המקורית ל-SNS במהירות, לפני שהם מתחילים בתרמית.

המסר המרכזי של אאיקו פשוט: אם מופיע אפילו אחד מהסימנים הללו יש לעצור ולחשוד שמדובר בהונאה.

המפקדת הווירטואלית פותחה בסיועו של פרופסור טושינורי היראנו ממרכז אבטחת הסייבר של אוניברסיטת קגאווה, במטרה להשתמש בטכנולוגיה כדי להעלות את המודעות לפשיעה בדרכים יצירתיות ונגישות. בעוד הנוכלים משתכללים, יפן מנסה להציב מולם חומת הגנה חכמה, וירטואלית וחדשנית.