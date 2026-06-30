ה"מתחזה" של המשטרה: המפקדת הנועזת חשפה נתון מבהיל

בצעד חסר תקדים, משטרת מחוז אוסקה שבמערב יפן הציגה לעולם את AIko – מפקדת משטרה וירטואלית שנועדה להילחם בגל הגואה של הונאות מתחזים.
שמה של המפקדת החדשה הוא שילוב מתוחכם בין המונח "AI" (בינה מלאכותית) לבין הסיומת היפנית הנשית המסורתית "ko". היא מופיעה כאישה צעירה עם קול סמכותי אך נגיש, והיא כאן כדי לעשות סדר ברשת.
למרות הדעה הרווחת שהונאות פוגעות בעיקר במבוגרים, הנתונים מהשטח חושפים מציאות מפתיעה ומדאיגה: כמעט מחצית מקורבנות ההונאה באוסקה בשנה האחרונה היו בני 64 ומטה, כולל צעירים בשנות ה-20 לחייהם.
AIko פועלת ישירות בערוץ היוטיוב של המשטרה תחת הכותרת "שיעור במניעת פשיעה עם המפקדת AIko", שם היא מפרקת לגורמים את שיטות הפעולה של הנוכלים.
כללי זהירות נחוצים
לדברי אאיקו, אחד מסימני ההיכר הבולטים של הונאה הוא ניסיון ליצור תחושת סמכות באמצעות שיחת וידאו או תקשורת מקוונת. היא מזהירה כי שוטר אמיתי לעולם לא יציג תעודת משטרה, צו מעצר או מסמכים רשמיים בשיחת וידאו, בעוד שנוכלים משתמשים באפליקציות פרטיות כדי להציג מסמכים מזויפים ולבנות את אמון הקורבן.
אאיקו מדגישה כי המשטרה לעולם לא תבקש מאדם להעביר כסף במסגרת "חקירה" או כדי להוכיח את חפותו. נוכלים עשויים לדרוש העברות כספים, "דמי ערבות" או רכישת מטבעות קריפטוגרפיים, תוך הבטחה שהכסף יוחזר בהמשך.
שיטה נוספת היא הפעלת לחץ ובידוד הקורבן באמצעות דרישה לשמור על "סודיות חקירתית" ואיומים בעונש אם יספר לאחרים. אאיקו מבהירה כי המשטרה לעולם לא תדרוש סודיות תחת איומים כאלה.
היא מזהירה גם מפני שיחות ממספרים בינלאומיים, (הונאות רבות מבוצעות דרך קווי טלפון בינלאומיים המופיעים עם הסימן "+". המשטרה לא משתמשת בקווים אלו) גורמים המתחזים לנציגי חברות ומציעים "להעביר" את השיחה למשטרה, וכן מפני תרמיות השקעה ברשת שבהן מנסים להעביר במהירות את השיחה לאפליקציות פרטיות או לשכנע את הקורבן להתקין אפליקציות השקעה מזויפות.
נוכלים רבים ינסו להעביר את השיחה מהאפליקציה המקורית ל-SNS במהירות, לפני שהם מתחילים בתרמית.
המסר המרכזי של אאיקו פשוט: אם מופיע אפילו אחד מהסימנים הללו יש לעצור ולחשוד שמדובר בהונאה.
המפקדת הווירטואלית פותחה בסיועו של פרופסור טושינורי היראנו ממרכז אבטחת הסייבר של אוניברסיטת קגאווה, במטרה להשתמש בטכנולוגיה כדי להעלות את המודעות לפשיעה בדרכים יצירתיות ונגישות. בעוד הנוכלים משתכללים, יפן מנסה להציב מולם חומת הגנה חכמה, וירטואלית וחדשנית.
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